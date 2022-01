PSG Mercato : Leonardo jette déjà l’éponge devant le Real Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 29 janvier 2022 à 21:35

Outre Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid sont en lice sur d’autres dossiers. Mais Leonardo aurait déjà jeté l’éponge sur un gros coup.

Monaco gourmand pour Aurélien Tchouaméni

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Aurélien Tchouaméni ne devrait pas s’éterniser à l’AS Monaco. Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Chelsea et d’autres cadors européens ayant déjà manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain de 22 ans. Mais selon Marca, les dernières nouvelles concernant ce dossier ne sont pas forcément reluisantes puisque le club monégasque réclamerait non plus 60 millions d’euros, mais entre 80 et 100 millions d’euros pour céder l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux.

Une hausse de tarif qui s’expliquerait par les performances d’Aurélien Tchouaméni durant ces derniers mois, avec notamment son nouveau statut d’international français, et de sa belle cote auprès des grands clubs européens. Un prix qui aurait fini par dissuader le PSG, selon le média espagnol.

PSG Mercato : Aurélien Tchouaméni proche du Real ?

Selon Marca, le Paris Saint-Germain a abandonné le dossier Aurélien Tchouaméni et se concentre désormais sur Paul Pogba, libre de tout contrat à Manchester United l'issue de la saison, afin de continuer à se renforcer sans se ruiner. Comme Leonardo l’a réussi l’été dernier avec Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma.

Une situation qui laisserait la voie libre au Real Madrid. En effet, Florentino Pérez, après avoir attiré Eduardo Camavinga l'été dernier et alors que Kylian Mbappé devrait rejoindre le collectif de Carlo Ancelotti en fin de saison, aurait jeté son dévolu sur le milieu de terrain de l’AS Monaco. Selon le journal madrilène, Tchouaméni serait plus que jamais la priorité des Merengues pour venir succéder à Casemiro, qui se rapproche de la sortie à Madrid. Après Eduardo Camavinga, un autre joyau français pourrait ainsi rejoindre la Maison-Blanche dans six mois.

Affaire à suivre donc…