FC Nantes Mercato : Fabio se fait pardonner par les supporters du FCN

Dans le collimateur des supporters des FC Nantes depuis l’annonce de son départ au Brésil, Fabio a trouvé l’occasion, dimanche, de se faire pardonner.

FC Nantes Mercato : Fabio voulait rejoindre Rafael à Botafogo

En octobre dernier, Fabio s’était attiré la colère des supporters du FC Nantes en déclarant son envie de rejoindre son frère jumeau, Rafael, à Botafogo (au Brésil). « C’est clair que ça donne envie d'aller jouer à Botafogo, ce qui est notre rêve d'enfant (avec son frère, ndlr). C'est notre club de cœur. […] L'envie est grande, oui », avait-il déclaré sur ESPN. Le défenseur de 31 ans est pourtant sous contrat avec le FCN jusqu’au 30 juin 2022. Début février, il avait calmé le jeu lors de son passage en conférence de presse, avant le match des Canaris contre le RC Strasbourg, lors de la 23e journée de Ligue 1.

« J’ai envie de rester au FC Nantes, pour moi et pour toute ma famille. J’adore la ville. Je pense déjà à terminer la saison ici et on verra après […] On discute avec le club. […] Avec le nouveau coach (Antoine Kombouaré), je sens qu’il y a plus de cohésion et ça me donne encore plus envie de jouer pour l’équipe », avait-il lâché pour éteindre la polémique avec les fans des Jaune et Vert.

Le Brésilien fier de se sacrifier pour la victoire du FCN

Dimanche, dans la foulée de la victoire des Nantais sur le Stade de Reims (1-0), Fabio a glissé une nouvelle déclaration qui va encore enchanter les supporters du club de la Loire Atlantique. « Je le referais pour les 3 points. C'est moi. Grande victoire les gars. Merci pour les messages », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Pour comprendre ce nouveau message de l'arrière latéral brésilien, il faut revoir le match de la 24e journée du championnat. En effet, le frère de Rafael a provoqué l’expulsion du capitaine des Rémois, Yunis Abdelhamid (14e). Un carton rouge direct écopé par ce dernier, suite à un violent tacle sur la cheville droite de Fabio. Réduit à 10 contre 11, le SDR a craqué. Juste 3 minutes après l’exclusion du défenseur central, Moses Simon a perforé la défense des Rémois pour inscrire l’unique but du match (17e).

Le défenseur du FCN va très mal

Quant au porteur du maillot N°2 du FC Nantes, il avait tenté de reprendre le match, mais en vain. Il avait finalement cédé sa place à Marcus Coco (19e). Selon les nouvelles données par le coach des Canaris, son joueur est sérieusement touché. « Fabio ne va pas très bien et c’est même inquiétant. Il a terriblement mal et il ne peut pas poser la jambe par terre ni la bouger. Il se déplace en béquilles », a fait savoir Antoine Kombouaré, en conférence de presse.