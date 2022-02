OM Mercato : Une recrue estivale songe déjà à quitter Marseille

Publié par Timothée Jean le 17 février 2022 à 16:57

Arrivé lors du dernier mercato estival, Gerson n’a pas l’intention de faire de vieux os à l’ OM. Le milieu de terrain envisage de rejoindre un top club européen.

OM Mercato : Gerson envisage un départ de Marseille

Arrivé il y a moins d’un an en provenance de Flamengo, Gerson semble devenir l’une des nouvelles coqueluches de l’Olympique de Marseille. L’international brésilien, capable d’évoluer au milieu de terrain ou en soutien de l’avant-centre, a rejoint l’ OM contre un chèque d’environ 30 M€, soit le plus gros transfert du mercato estival du club.

Et s’il a connu des débuts difficiles sous ses nouvelles couleurs, suscitant parfois la colère des supporters, Gerson a fini par s’adapter à son nouvel environnement. Le milieu de terrain se met doucement et sûrement en évidence à Marseille pour la plus grande joie des supporters. Mais ce qui risque de poser un problème, ce sont les velléités de départ précoce du joueur. L’Équipe révèle en effet que Gerson n’a pas l’intention de s’éterniser à l’ OM. Car il souhaite poursuivre sa carrière dans « un top club européen ».

Direction la Premier League pour Gerson ?

Depuis son arrivée en Ligue 1, le milieu de terrain brésilien comptabilise 4 réalisations et 5 passes décisives en 28 rencontres, toutes compétitions confondues. Sa belle lecture du jeu et sa précision de passes séduisent. Lors du mercato hivernal, la presse britannique révélait que plusieurs clubs de Premier League s’intéressaient au profil de Gerson, sans pour autant dévoiler leur identité. Un transfert en Angleterre n’est donc pas à exclure, mais pour le moment, aucun club n’est encore passé à l’offensive dans ce dossier.

La question qui se pose alors est de savoir si Gerson a une réelle chance de quitter l’ OM avant la fin de son contrat expirant en juin 2026. S’il est encore prématuré de parler d’un départ, le principal concerné commence déjà à y songer très fortement.