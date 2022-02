FC Nantes Mercato : Offensive anglaise en vue pour Moses Simon

Publié par Ange A. le 18 février 2022 à 03:33

Moses Simon fait des émules du côté de la Premier League. Le FC Nantes pourrait recevoir une offre anglaise pour son attaquant nigérian.

Marcelo Bielsa sous le charme de Moses Simon

De retour d’une CAN 2021 décevante avec le Nigeria, Moses Simon n’a pas tardé à reprendre ses vieilles habitudes au FC Nantes. Le virevoltant ailier gauche a permis au FCN de l’emporter sur le plus petit des scores à La Beaujoire contre le Stade de Reims lors de la dernière journée. Les prouesses du Nigérian ne laissent pas Marcelo Bielsa indifférent comme le confirme But Football. Le média en ligne assure que le coach de Leeds United est sous le charme de l’attaquant nantais. Le technicien espagnol avait déjà tenté le coup cet hiver. Mais l’offre des Peacocks avait été repoussée par les Canaris. Lesquels espéraient au moins 20 millions d’euros. Malgré ce refus de Nantes, l’entraîneur de Leeds reste un grand admirateur de Simon.

Une nouvelle offre de Leeds au FC Nantes cet été

L’actuel 15e de Premier League devrait de nouveau passer à l’offensive l’été prochain pour le transfert de Moses Simon. Celui-ci est encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le FCN. Il compte trois réalisations et six passes décisives en 22 apparitions cette saison. Il avait été recruté contre 5 millions d’euros en provenance de Levante en 2020. Reste maintenant à savoir si Leeds United répondra cette fois aux attentes du FC Nantes.

À défaut, le club de Marcelo Bielsa pourrait se faire doubler par les nouveaux riches de Newcastle United. Les Magpies sont aussi intéressés par l’international nigérian comme le révélait Tribal Football. En cédant Moses, le club des bords de l’Erdre pourrait perdre un autre attaquant cet été. Pas prolongé, Randal Kolo Muani va quitter Nantes gratuitement au prochain mercato. Il va rejoindre les Allemands de l’Eintracht Francfort à qu’il a déjà donné son accord.