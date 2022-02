Bordeaux Mercato : Annonce fracassante de l’agent de Rémi Oudin

Publié par ALEXIS le 23 février 2022 à 12:42

Rémi Oudin est critiqué par les supporters de Bordeaux pour ses performances irrégulières. Son agent est monté au créneau pour le défendre.

Bordeaux : L’agent de Rémi Oudin répond aux détracteurs

Bordeaux est la lanterne rouge de la Ligue 1 et est menacé de relégation en Ligue 2. De ce fait, les supporters et dirigeants du club au scapulaire sont plus exigeants avec leurs joueurs. Rémi Oudin, l’un des capitaines du FCGB et leader technique, est critiqué pour ses performances en dents de scie. Buteur, dimanche dernier, lors du match nul (1-1) à Monaco, l’ailier de 25 ans est défendu par son agent. Ce dernier estime que son protégé est bel et bien impliqué et engagé collectivement au sein de l’équipe des Girondins. Cependant, il reproche au staff technique son repositionnement en piston.

« Rémi Oudin est l’un des offensifs qui travaillent le plus défensivement. C’est pour ça qu’il a été mis en piston, ce qui l’a pas mal desservi, a répondu Sylvain Chavanon dans L'Équipe, aux détracteurs du joueur. On ne peut pas te mettre là et te reprocher d’être moins devant […]. Si les gens attendent qu’il fasse du Kingsley Coman, il n’a pas le profil. C’est déjà ce que les supporters lui reprochaient à Reims sauf qu’à Bordeaux leur nombre est plus important », a martelé le représentant de Rémi Oudin.

Son agent annonce-t-il la couleur sur l'avenir de Oudin ?

Le N°28 de Bordeaux a disputé 22 matches de Ligue 1 pour 16 titularisations. Il a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives. Recruté au Stade de Reims pour 10 M€ en janvier 2020, Rémi Oudin vaut 6 M€ et son contrat avec les Marine et Blanc est valide jusqu’en juin 2024. Mais la déclaration de Sylvain Chavanon est-elle une annonce pour envisager le départ de son proche lors du mercato estival ? Réponse à l’issue de la saison des Girondins. En attendant, il est évident que l'ancien Rémois vit mal le rôle de piston.