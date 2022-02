OM Mercato : Succession de Kamara, un coup à jouer à la Juve

Publié par Ange A. le 28 février 2022 à 06:35

Avec le départ de Boubacar Kamara en vue, l’ OM pourrait signer son remplaçant en provenance de la Juventus de Turin cet été.

Mercato OM : Kamara vers la sorte, un ancien du PSG ciblé

L’avenir de Boubacar Kamara va s’écrire loin de l’Olympique de Marseille. Malgré les offres de prolongation de sa direction, le milieu de terrain a décidé de ne pas renouveler son bal à l’ OM. Le minot se dirige donc vers un départ gratuit de Marseille au prochain mercato. Sa prochaine destination reste encore une énigme. Le milieu de 22 ans est courtisé par les Anglas de Manchester United, West Ham et des clubs italiens. Parlant de la Serie A, Pablo Longoria pourrait débusquer le successeur de Kamara en Italie. Comme l’indique The Sun, le club phocéen a un coup à joueur avec Adrien Rabiot, actuel sociétaire de la Juventus de Turin.

Adrien Rabiot vers la sortie à la Juventus ?

D’après la publication anglaise, la porte de sortie reste ouverte à Adrien Rabiot. Un départ de Rabiot reste autant d’actualité que Nicolo Zaniolo ne cace plus son désir de rejoindre la Vieille Dame. Le milieu de l’AS Roma, un temps prétendant de Kamara, a notamment aimé une publication des Bianconeri suite à leur victoire contre Empoli (3-2) ce weekend. Ce like du jeune milieu italien n’a pas tardé à faire réagir les supporters Giallorossi comme le notent des confrères transalpins. La Juventus de son côté est un vieux prétendant de Zaniolo et ne serait pas insensible à cet appel de balle. Raison pour laquelle le club du Piémont pour sacrifier l’ancien joueur du PSG au profit du milieu de la Roma.

L’Olympique de Marseille aurait donc une belle occasion de s’offrir un nouveau renfort au milieu. Mais l’OM devra mettre le prix s’il veut boucler le transfert d’Adrien Rabiot, dont le nom avait déjà circulé en Provence. La source anglaise indique que la Juventus attendrait au moins 15 millions d’euros pour céder l’ancien titi parisien.