OL : Lyon reçoit une mauvaise nouvelle en défense !

Publié par Thomas G. le 09 mars 2022 à 15:49

L' OL vient de subir un coup dur en défense. Le jeune défenseur Sinaly Diomandé qui s'était blessé il y a quelques mois, sera absent jusqu'à la fin de saison.

OL : Sinaly Diomandé blessé

Le jeune Sinaly Diomandé s’était blessé le 21 novembre dernier lors de la fameuse rencontre entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. Une blessure à la cheville intervenue après 2 min de jeu. Il a confirmé sur les réseaux sociaux que ce match était bien son dernier de sa saison.

Il avait pourtant joué 45 minutes dans le derby face à Lyon - La Duchère en réserve et 1 min face à l'OGC Nice. Cependant, la douleur était trop forte et il a dû se faire opérer à la cheville. Cette opération préconise une convalescence de 4 mois. Cette blessure l’avait d’ailleurs empêché de participer à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec la Côte d'Ivoire. Diomandé avait participé à 11 matches de Ligue 1 cette saison et 4 matches de Ligue Europa avec l’ OL. C’est un coup dur pour Peter Bosz car Sinaly Diomandé montait en puissance avec Lyon.

La fusée Lyon bientôt en marche ?

Les Lyonnais sont désormais habitués à des fins de saison en trombe, ils vont donc devoir faire sans Sinaly Diomandé. Les hommes de Peter Bosz sont actuellement 8e de Ligue 1 à 6 points du 3e, l’Olympique de Marseille. Les Lyonnais savent que pour se qualifier en Ligue des Champions, ils n’ont plus le droit à l’erreur. Une compétition qu’ils n'ont pas disputé depuis leur demi-finale face au Bayern Munich en 2020.

Par ailleurs, les hommes de Peter Bosz sont encore en course pour la Ligue Europa où ils affronteront le FC Porto ce soir pour le 8e de finale aller de la compétition. La Ligue Europa est un véritable objectif pour les Gones qui n’ont jamais remporté cette compétition. De plus, la victoire finale offrirait un ticket pour la Ligue des Champions. Les Lyonnais ont leur destin en main pour sauver une saison très compliquée pour le moment.