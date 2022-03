RC Lens Mercato : Le RCL pense à un ancien joueur du SRFC

Publié par ALEXIS le 11 mars 2022 à 16:12

En manque de temps de jeu au RC Lens, Corentin Jean est annoncé sur le départ. Pour le remplacer, le RCL pense à un joueur passé par le SRFC.

RC Lens : Corentin Jean dans le viseur de SM Caen

Toujours en course pour une place qualificative pour la Coupe d’Europe, le RC Lens reste concentré sur la fin de saison. Actuel 10e de Ligue 1, l’équipe de Franck Haise vise une place dans le Top 5, afin d’être qualifiée directement pour la Ligue Europa. Le Racing Club se déplace sur le terrain du FC Metz (19e), dimanche à 15h, lors de la 28e journée. Souffrant du genou, Corentin Jean ne devrait pas être dans le groupe des Sang et Or en Moselle. Néanmoins, son actualité est aminée par son départ du club nordiste lors du mercato estival.

Ne rentrant pas dans les plans du coach des Lensois, le polyvalent attaquant est courtisé par le Stade Malherbe de Caen à en croire MSV Foot. Toutefois, ce dernier ne souhaite pas rejoindre un club de Ligue 2. Il cherche à rebondir dans un autre club de Ligue 1 ou à l’étranger. Le contrat de Corentin Jean court jusqu’en juin 2023, mais le RC Lens est contraint de le transférer cet été pour éviter de le voir signer librement avec le club de son choix dès janvier prochain. D’après Transfermarkt, il vaut actuellement 1,5 millions d'euros.

Le RCL songe à Tomas Koubek

Dans le sens des arrivées, Florent Ghisolfi est la recherche d’un gardien de but pour prendre la place de Jean-Louis Leca (36 ans) en fin de contrat en juin 2022. Le coordinateur sportif des Artésiens songerait à Tomas Koubek. « Le RC Lens resterait très attentif à la situation de Tomas Koubek, second gardien du FC Augsbourg. Le club allemand ne laissera cependant pas partir le gardien tchèque pour moins de 2 millions d'euros », a appris la source.

Le portier international tchèque (11 sélections) a l’avantage de bien connaître la Ligue 1, car il a joué au Stade Rennais pendant deux saisons (83 matches disputés) entre août 2017 et août 2019. Mais un gros doute plane sur la forme du portier de 29 ans. En effet, il n’a plus joué avec le FC Augsbourg depuis le 27 juin 2020, lors de la saison perturbée par le début de la pandémie de Covid-19.