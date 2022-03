PSG Mercato : Dembélé arrive au Paris SG, une grande nouvelle tombe

Publié par JEAN-LUC D le 26 mars 2022 à 14:31

Libre à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé est annoncé au PSG. Le président du Barça a fait une grosse précision pour son attaquant de 24 ans.

Ousmane Dembélé a repoussé le FC Barcelone

Arrivé en août 2017 en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 140 millions d’euros, Ousmane Dembélé est-il décidé à quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato estival ? Arrivé au terme de son engagement avec les Blaugranas a repoussé les différentes offres de sa direction en vue d’une prolongation comme l’a confirmé son président Joan Laporta dans les colonnes du Mundo Deportivo.

« Nous lui avons fait une offre de renouvellement qui a expiré le 20 décembre de l'année dernière. Il a décidé de ne pas donner suite à cette offre », a déclaré l’avocat espagnol avant d’ajouter : « maintenant, Xavi dit qu'il comptait sur lui parce que c'est un joueur qui fait la différence. » Et même s’il ne désespère pas de voir Dembélé poursuivre son aventure avec le Barça, Joan Laporta ne compte pas faire de folie pour le convaincre de prolonger.

« Nous verrons, l'option dont il disposait a expiré et nous sommes déjà en train de fixer les niveaux de salaire que tous ceux qui resteront la saison prochaine devront respecter. Des niveaux qui doivent maintenir la pérennité et l'équilibre du club et de l'effectif. Et c'est là que tous ceux qui veulent rester et que le club veut garder devront intervenir », a expliqué le successeur de Josep Maria Bartomeu.

Selon plusieurs sources catalanes, les dirigeants barcelonais pensent que le clan Dembélé a d‘ores et déjà signé un accord avec un autre club, notamment le Paris Saint-Germain. Qu’à cela ne tienne. Joan Laporta et les siens comptent bien tenter leur chance jusqu’au bout afin de convaincre leur numéro 11 de parapher un nouveau bail.

PSG Mercato : Laporta lance un appel du pied à Dembélé

Depuis l’avènement de Xavi Hernandez sur le banc, Ousmane Dembélé semble plus épanoui au FC Barcelone. L’international tricolore est devenu décisif et forme à nouveau un duo de choc avec Aubameyang qui a rejoint l’équipe du Barça lors du dernier mercato hivernal. Laporta compte donc sur cette bonne humeur retrouvée du natif de Vernon pour qu’il accepte de rester à Barcelone la saison prochaine.

« Nous verrons, je n'aime pas parler d'hypothèses. Si cela arrive, nous sommes des gens de dialogue et nous apprécions beaucoup Dembélé, je l'ai dit dès le premier instant. De plus, maintenant, avec Aubameyang et Umtiti, ils s'entendent très bien, il y a une bonne ambiance, et je le vois heureux à la fin de chaque match. Avec Auba, il s'entend très bien et c'est bien », a confié le premier responsable du club culé.

Le Paris SG est donc prévenu.