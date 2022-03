Stade Rennais Mercato : Le SRFC boucle une jolie signature offensive !

Publié par Thomas le 30 mars 2022 à 12:29

Dans sa volonté de penser au futur et à se renforcer ces prochaines saisons, le SRFC a bouclé une belle signature ce mardi en attaque.

SRFC Mercato : Un jeune talent prolonge au Stade Rennais

Malgré la trêve internationale et les nombreux départs de joueurs en sélection, le Stade Rennais continue de se renforcer pour les saisons à venir avec des joueurs prometteurs. En attendant le prochain mercato, qui s’annonce déjà chaud, les Rouge et Noir s’adonnent à une série de prolongation de leurs meilleurs éléments. Après les prolongations de Junior Kadile et Matthis Abline en janvier, Florian Maurice a blindé le contrat d’un jeune talent de l’équipe U17 du SRFC, Flavien Soumenat. Le milieu droit de 16 ans a annoncé la nouvelle sur son compte instagram.

Le Rennais réalise une saison prometteuse avec l’équipe jeune, avec déjà 4 buts inscrits en championnat. Cette signature devrait garantir au jeune joueur de faire ses premiers pas avec son club formateur l’année prochaine, voire l'année suivante. En attendant, le directeur sportif rennais travaille d’arrache-pied pour préparer son prochain mercato estival et pourrait connaître une déconvenue de taille au milieu de terrain.

Bataille romaine pour Benjamin Bourigeaud

Alors que le Stade Rennais s’apprête à perdre Jonas Martin en juin, le club breton pourrait également se faire chiper l’un de ses meilleurs joueurs de l’entrejeu, Benjamin Bourigeaud. Homme fort de Bruno Genesio, l’ancien Lensois voit sa cote augmenter semaine après semaine et serait au cœur d’une lutte féroce entre deux clubs italiens. Comme le dévoile La Gazzetta dello Sport, le milieu de 28 ans serait dans le viseur de la Lazio Rome mais aussi de l’AS Roma pour cet été.

Auteur de 6 buts et 10 passes décisives cette saison en championnat, Benjamin Bourigeaud attire plusieurs grands clubs en Europe et même en France, où l’OGC Nice s’est renseigné pour l’enrôler. Pour rappel, le joueur n’a toujours pas prolongé son contrat au SRFC, qui s'étend jusqu'en juin 2023, et se dirige donc vers un départ lors du prochain mercato.