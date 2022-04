PSG Mercato : Le Paris SG se rapproche d’une signature exemplaire

Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2022 à 18:10

PSG Mercato : Désireux de renouveler en profondeur son effectif, le PSG va passer un énorme coup de balai l’été prochain. Les choses bougent dans ce sens.

PSG Mercato : Le Paris SG travaille sur la vente d’un gardien de but

Déterminé à remodeler son effectif en profondeur, le Paris Saint-Germain devrait d’abord passer un énorme coup de balai dans le groupe actuel de Mauricio Pochettino. Si Angel Di Maria est assuré de faire ses valises à l’issue de la saison et la fin de son contrat, les dirigeants parisiens doivent absolument des portes de sortie à certains indésirables encore engagés avec les Rouge et Bleu. C’est le cas du gardien de but espagnol Sergio Rico.

Actuellement prêté à Majorque, l’ancien portier du FC Séville n’a aucune chance d’avoir du temps de jeu avec les présences de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. À deux mois de la fin de la saison, Leonardo aurait ainsi déjà commencé à sonder le marché afin de lui trouver un nouveau club. Selon les renseignements recueillis par La Gazzetta dello Sport, le directeur sportif du Paris Saint-Germain serait en négociations avec son homologue de la Lazio Rome, où Pepe Reina et Thomas Strakosha sont en fin de contrat. L’affaire serait même très sérieuse pour les Biancocelesti.

PSG Mercato : Sergio Rico en Serie A la saison prochaine ?

Après Alphonse Areola, qui pourrait s’engager définitivement en faveur de West Ham ou Fulham pour 13 millions d’euros, le Paris Saint-Germain pourrait également laisser partir un autre gardien de but. La Gazzetta dello Sport indique Sergio Rico est la priorité de Maurizio Sarri pour le poste de gardien de but en vue de la saison prochaine. « La cible est Sergio Rico. Les contacts entre la Lazio et le PSG sont constants. L’espoir des Biancocelesti est de le prendre en prêt avec option d’achat. Tandis que les options Gollini (sous contrat à l’Atalanta, mais prêté à Tottenham) et Kepa (qui est aimé par plusieurs clubs de Premier League) sont plus mises de côté. Outre Sergio Rico, la Lazio est également à la recherche d’un deuxième gardien: un profil convaincant est celui d’Ivan Provedel de Spezia », explique le journal transalpin.

Transféré définitivement en septembre 2020 après une saison en prêt et un chèque de 6 millions d’euros, Rico est lié au Paris SG jusqu’en juin 2024, mais ne devrait pas être retenu à l’issue de la saison. Seulement, le club de la capitale qui aimerait faire entrer de l’argent frais serait plus porté sur une vente définitive plutôt qu’un prêt. Surtout que le natif de Sevilla pourrait rapporter entre 4 et 5 millions d’euros.