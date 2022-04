Stade Rennais-Monaco : La compo du SRFC avec un terrible coup dur !

Publié par Thomas le 14 avril 2022 à 16:20

À la veille du choc entre le Stade Rennais et l'AS Monaco, l'entraîneur du SRFC, Bruno Genesio, a annoncé le forfait d'un cadre en défense.

SRFC : Le Stade Rennais sans Nayef Aguerd contre l’AS Monaco

Énorme coup dur pour le Stade Rennais. À l’approche du choc contre l’AS Monaco, les Rouge et Noir devront composer sans leur homme fort de la défense, Nayef Aguerd. L’international marocain, incontournable cette saison en charnière centrale, est malade et donc forfait pour la rencontre de ce samedi au Roazhon Park, comme l’a annoncé Bruno Genesio en conférence de presse.

Son absence mêlée à la blessure encore effective de Loïc Badé (dont le retour est prévu contre Lorient), pourrait pousser l’entraîneur du Stade Rennais à faire reculer Baptiste Santamaria d’un cran. " Baptiste (Santamaria) peut être une solution, Lesley (Ugochukwu) une autre. Jeanuel (Belocian) aussi, puisque c’est son poste ", a rappelé le coach breton, qui pour rappel, avait déjà utiliser l’ancien Angevin en tant que central contre l’AS Nancy en Coupe de France début janvier (défaite 2-1). En plus de ces deux absences importantes en défense centrale, le SRFC sera privé de Kamaldeen Sulemana, Alfred Gomis, Jérémy Gélin et Jérémy Doku (dont le retour est prévu contre Saint-Etienne).

Une finale avant l’heure contre l'AS Monaco

Concurrent direct au classement, l’AS Monaco a l’occasion de recoller à 3 points du Stade Rennais en cas de victoire ce vendredi. Dans le cas contraire, les Rouge et Noir sortiraient alors le club princier de la course à la Ligue des Champions. Avec en parallèle, un choc PSG-OM qui se profile, le SRFC pourrait frapper un joli coup ce week-end, en s’emparant de la place de dauphin à 6 journées de la fin du championnat. " C’est un concurrent direct qu’on peut quasiment éliminer de la course à la Champions League... Continuer à avancer, continuer à prendre des points, on a vu que la victoire à Reims a été très importante au niveau comptable, il faut continuer dans cet esprit-là ", a déclaré Bruno Genesio.

Compo probable du SRFC contre l'AS Monaco :

Gardien : D. Alemdar

Défenseurs : H. Traoré, B. Santamaria, W. Omari, B. Meling

Milieux de terrain : F. Tait, J. Martin, L. Majer

Attaquants : B. Bourigeaud, G. Laborde, M. Terrier