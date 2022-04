PSG Mercato : Une première signature déjà bouclée au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 19 avril 2022 à 07:16

PSG Mercato : Le Paris SG s’apprête à vivre un été des plus agités après un nouveau fiasco européen. Leonardo aurait même pu déjà boucler une signature.

PSG Mercato : Accord trouvé avec la Lazio Rome pour un gardien ?

Prêté cette saison à Majorque, Sergio Rico ne devrait pas revenir au Paris Saint-Germain l’année prochaine. Annoncé avec insistance dans les plans de la Lazio Rome pour le prochain mercato estival, le gardien de but espagnol se dirige tout droit vers la Serie A. D’ailleurs, un des joueurs du club italien a probablement annoncé l’accord entre les dirigeants parisiens et leurs homologues romains pour le transfert de l’ancien portier du FC Séville.

En effet, dans une publication sur son compte Instagram, le milieu de terrain espagnol de la Lazio, Luis Alberto, a posté une photo de lui aux côtés de Sergio Rico, dont il était très proche durant leur passage au FC Séville. Pour légender la photo, l’ancien ailier de Liverpool a utilisé les couleurs de la Lazio. Une subtilité pour annoncer ses prochaines retrouvailles avec son ami du côté de Rome. En attendant, les négociations se poursuivent entre le PSG et les Biancocelesti.

PSG Mercato : Sergio Rico en Serie A la saison prochaine ?

Prêté à Majorque sans aucune option d’achat et le club espagnol n’ayant pas les moyens de s’offrir ses services dans le cadre d’un transfert définitif, Sergio Rico va revenir au Paris Saint-Germain à l’issue de la saison et la fin de sa cession provisoire. Mais le gardien de 28 ans, toujours barré par Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, ne devrait pas s’éterniser à Paris.

À en croire les renseignements glanés par le journaliste Nicolo Schira, Leonardo serait en pourparlers avec son homologue de la Lazio Rome au sujet de Rico. Intéressé par le profil du natif de Séville, le club entraîné par Maurizio Sarri aimerait conclure le deal dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat qui pourrait devenir obligatoire à certaines conditions. Pour le moment, aucun accord n’a encore été annoncé par les deux clubs.

Affaire à suivre donc…