RC Lens Mercato : Un buteur du RCL vers Angers SCO

Publié par ALEXIS le 16 mai 2022 à 15:40

Le RC Lens, au mercato estival qui approche, devrait perdre un joueur au profit d’ Angers SCO. L’attaquant du RCL est approché par les Angevins.

RC Lens Mercato : Un premier coup du SCO au RCL ?

La fin de saison ouvre la porte au marché des transferts. Le RC Lens pourrait perdre un attaquant courtisé par les Angevins. En effet, Ignatius Ganago, qui a débarqué sous les couleurs du RCL en juillet 2020, pourrait partir cet été. L’ancien joueur de l’OGC Nice n’est pas parvenu à se rendre incontournable chez les Sang et Or du Racing Club de Lens.

Cette saison, il n’a disputé que 27 matchs de Ligue 1 lors desquels il n’aura été titulaire qu’à 11 reprises. Les 4 buts inscrits par le buteur en disent long sur sa saison qui s’annonçait pourtant prometteuse au regard de l’exercice passé. Il avait inscrit 7 buts en 2021 avec 5 matchs de titularisation de plus en 24 matches.

Mercato RCL : Ignatius Ganago peut-il réussir à Angers SCO ?

Selon Ouest France, Angers SCO cherche à recruter le Camerounais de 23 ans. Son nom serait en haut de la shortlist des dirigeants du club angevin. Une offensive est prévue d'ici l'ouverture du marché en France, le 10 juin prochain. La question qui se pose est de savoir comment le SCO d'Angers va financer ce transfert avec ses faibles moyens.

L’avant-centre du Racing Club de Lens est estimé à 6 millions d’euros, un montant non négligeable pour les finances du angevines. Un prêt du buteur par le RCL peut-être une bonne affaire pour le club intéressé. Ce cas de figure est d’autant plus possible que Lens et Angers entretiennent de bons rapports. Franck Haise va devoir trancher ce premier dossier alors qu’il ne connait pas encore l’effectif dont il disposera pour la saison prochaine.

Alors que le RCL est assuré de terminer la saison dans le top 10 de Ligue 1, le club nordiste a même la possibilité d’accrocher la 5e place du classement en cas de victoire et des faux pas de Strasbourg et l’OGC Nice lors du dernier match restant.

Ignatius Ganago peut-il convaincre ses dirigeants

Franck Haise, sous contrat jusqu'en juin 2023, croit dur comme fer à une qualification de son équipe à une coupe d'Europe. Le succès 1-3 du RCL face à Troyes a redonné de la confiance à l'équipe. Le dernier match qui se jouera à domicile au stade Bollaert-Delelis est une occasion pour Ignatius Ganago convaincre ses dirigeants de miser sur lui pour encore une saison.

Ce match à venir est en tout cas une grande fête à ne pas manquer pour les supporters lensois, considérés comme l'un des publics les plus chauds du football français. Ce samedi, ils devront aider leurs joueurs à venir à bout de l'AS Monaco, solide vainqueur 4-2 du Stade Brestois le week-end passé.