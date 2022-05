Stade Rennais Mercato : Une star du SRFC à un pas de la Serie A

Publié par Dylan le 16 mai 2022 à 18:10

Stade Rennais Mercato : Après Nayef Aguerd, un autre élément important du SRFC est en passe de quitter la Bretagne, pour l'Italie.

SRFC Mercato : l'AS Rome passe à l'action pour Bourigeaud

Titulaire incontestable au Stade Rennais depuis son arrivée en 2017, le milieu de terrain offensif Benjamin Bourigeaud (28 ans) est très convoité en Europe. L'ancien joueur du RC Lens serait suivi de près en Angleterre par Leicester, mais également en Italie par l'AS Rome et la Lazio Rome. Cette saison, Benjamin Bourigeaud confirme encore les attentes placées en lui : avec 10 buts et 12 passes décisives en 37 matchs disputés en Ligue 1, le Nordiste de naissance effectue son meilleur bilan depuis son arrivée à Rennes.

Des statistiques qui pulvérisent des statistiques déjà très correctes lors la saison précédente. Pour le même nombre de matchs joués en Ligue 1, Benjamin Bourigeaud avait effectué 5 passes décisives et marqué 6 buts. Une montée en puissance folle qui ne cesse d'attirer les cadors en Europe. À 28 ans, le milieu de terrain arrive à un moment charnière de sa carrière, où il pourrait prétendre à un championnat plus huppé. En fin de contrat l'année prochaine au Stade Rennais, Bourigeaud aurait de fortes envies de départ et a vu ce lundi un club passer à l'action pour l'enrôler.

Une offre à 10 M€ et une envie de départ pour Bourigeaud

Selon le journaliste turc Ekrem Konur, l'AS Rome serait en pourparlers avec le milieu de terrain français et préparerait une offre à 10 millions d'euros pour s'attacher ses services. Le club romain, sixième de la Série A avec 60 points, n'est pas encore assuré de disputer une compétition européenne la saison prochaine. Mais une victoire face à Feyenoord en finale de la Ligue Europa Conférence le 25 mai pourrait permettre aux hommes de José Mourinho de se qualifier directement pour la prochaine Ligue Europa, sans passer par le championnat.

Si tel était le cas, nul doute que la Ligue Europa serait un argument de choix pour le club romain pour attirer l'ancien lensois. D'autant que Benjamin Bourigeaud avait confirmé début mai auprès du Télégramme qu'il étudiait les offres venant de l'étranger. « Je fais juste part de mes ambitions, notamment celle de l’étranger. […] Je veux me donner toutes les opportunités possibles, ne pas me fermer de porte », avait déclaré le joueur rennais. Le départ de Benjamin Bourigeaud serait une grosse perte pour le SRFC, qui tente par tous les moyens de prolonger son joyau avant l'ouverture du mercato.