Stade Rennais Mercato : Gomis sur le départ, le SRFC sur trois pistes !

Publié par Dylan le 23 mai 2022 à 15:15

Stade Rennais Mercato : Alors que l'avenir d'Alfred Gomis est incertain, le SRFC viserait plusieurs gardiens expérimentés de Ligue 1.

Stade Rennais Mercato : Benjamin Lecomte pour remplacer Gomis ?

Quatrième et qualifié pour la Ligue Europa, le Stade Rennais se concentre désormais sur le mercato estival. Après un sprint final haletant en Ligue 1, l'entraîneur des Rouge et Noir, Bruno Genesio, doit gérer plusieurs dossiers chauds : Martin Terrier, Benjamin Bourigeaud et celui d'Alfred Gomis. L'international sénégalais pourrait ne pas rester en Bretagne, et le SRFC doit donc se trouver potentiellement un nouveau gardien.

Avec 25 matches disputés cette saison en Ligue 1, Alfred Gomis a été à maintes reprises l'ultime rempart des Rennais. Il a grandement contribué à faire du Stade Rennais la troisième meilleure défense du championnat avec l'AS Monaco (40 buts encaissés en 38 matches). Mais selon plusieurs médias dont L'Équipe, Alfred Gomis pourrait être poussé vers la sortie par le Stade Rennais. D'autant que les Bretons auraient déjà des vues sur un autre gardien de grande classe : Benjamin Lecomte. Prêté à l'Atlético de Madrid par l'AS Monaco cette saison, le gardien français n'a pas disputé le moindre match avec les Colchoneros et devrait vite revenir dans le club de la Principauté. Cela dit, son salaire de 250 000 euros brut pourrait refroidir les ardeurs des dirigeants bretons.

Stade Rennais Mercato : Deux autres gardiens de Ligue 1 ciblés

Selon les informations dévoilées par l'ancien responsable de la communication de l'Angers SCO, Mohamed Toubache-Ter, confirmées depuis par Radio France Bleu Armorique, le club breton cherche bel et bien un gardien de but en vue de la saison prochaine. Le SRFC aurait coché le nom de Benjamin Lecomte mais également deux autres gardiens bien connus du championnat de France : Steve Mandanda (37 ans, lié à l' OM jusqu'en 2024) et Walter Benitez (29 ans, OGC Nice, libre au 30 juin).

Le Stade Rennais n'a toujours pas clarifié la situation d'Alfred Gomis mais cela ne devrait plus tarder. Arrivé en provenance du Dijon FCO à l'été 2021, le gardien sénégalais de 28 ans n'a jamais vraiment convaincu les dirigeants bretons et pourrait bien être le premier joueur du SRFC à annoncer son départ cet été, à moins que Bruno Genesio souhaite finalement le conserver.