PSG Mercato : Une grosse concurrence pour un prodige du Paris SG !

PSG Mercato : Auteur d'une grande saison, un Titi parisien est convoité par plusieurs clubs de l'élite en vue d'un transfert cet été.

Le Paris Saint-Germain a entamé sa révolution avec l’arrivée imminente de Luis Campos dans l’organigramme. En parallèle, le club de la capitale cherche un nouvel entraîneur pour succéder à Mauricio Pochettino dans ce nouveau chapitre de l’ère QSI. Ensuite, les Parisiens pourront se focaliser sur le recrutement.

En premier lieu, le PSG va devoir choisir qui va rester dans ce nouveau projet et qui va devoir partir. C’est le cas notamment d’Arnaud Kalimuendo, l’attaquant de 20 ans a été prêté cette saison au RC Lens et a confirmé toutes les attentes placées en lui. Auteur de 12 buts en Ligue 1 avec les Sang et Or, le Titi parisien faisait partie des nommés pour être meilleur espoir du championnat.

Sa formidable saison a attiré la convoitise de nombreux clubs dont le Stade Rennais et l’OGC Nice selon Fabrice Hawkins. Les deux clubs pourraient passer à l’action pour l’attaquant lié au PSG jusqu’en 2024. Arnaud Kalimuendo n’a pas encore fait le point sur son avenir avec son club formateur et le Paris SG pourrait prendre une décision radicale.

PSG Mercato : Kalimuendo en numéro 2 ?

L’international espoir français pourrait avoir sa chance au Paris Saint-Germain l’an prochain. En effet, le club va subir une profonde restructuration cet été et de nombreux joueurs vont être poussés vers la sortie. Mauro Icardi, concurrent potentiel d'Arnaud Kalimuendo, pourrait prendre la place de l’Argentin dans la hiérarchie.

De plus, l’accumulation des matchs pourrait permettre au natif de Suresnes de se faire une place dans son club formateur. Reste à savoir quelles sont les intentions d’Arnaud Kalimuendo et les plans du Paris Saint-Germain. Les Parisiens pourraient également profiter de la cote du joueur pour renflouer les caisses et réaliser une plus-value. La prochaine réunion entre les deux parties sera donc décisive pour l’avenir du Titi au PSG.