AS Monaco Mercato : PSG ou Real Madrid, Tchouaméni répond cash !

AS Monaco Mercato : Alors que le PSG et le Real Madrid se livrent bataille pour sa signature, le milieu de Monaco Aurélien Tchouaméni a évoqué son avenir.

AS Monaco Mercato : Encore un espoir pour le PSG avec Tchouaméni ?

Révélation de la saison à l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni fait rêver presque tous les grands en Europe. En France, le Paris Saint-Germain aimerait refaire le même coup d’août 2017 en allant chercher Kylian Mbappé sur le Rocher pour 180 millions d’euros. À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, le club de la capitale serait ainsi prêt à signer un gros chèque en faveur de l’AS Monaco pour recruter l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux.

Mais le Real Madrid serait également disposé à mettre ce qu’il faut sur la table des négociations pour l’enfant de Rouen, qui privilégie un départ à l’étranger. Actuellement en équipe de France, l’international tricolore de 22 ans a fait le point sur son avenir au micro de Téléfoot. Et Tchouaméni assure n’avoir pas encore opéré de choix entre le club de la capitale et le champion d’Espagne.

« Je ne suis pas troublé par ça parce que je suis dans une position dans laquelle j'ai toujours voulu être. A partir du moment où je suis suivi par les meilleurs clubs du monde, cela veut dire que je fais de bonnes choses sur le terrain. Il y a des articles, etc, mais cela fait partie du foot-business. Si j'ai fait mon choix ? Non, pas encore », a déclaré le numéro 8 de l’ASM. Toutefois, plusieurs sources concordantes assurent que le métronome de l’équipe monégasque se dirige de plus en plus vers la Liga.

AS Monaco Mercato : Le PSG doublé par le Real sur Tchouaméni ?

En effet, selon l’émission de TF1, même si « le PSG garde espoir » de faire venir Aurélien Tchouaméni cet été, il semblerait que le milieu de terrain de l’AS Monaco a une autre préférence pour la suite de sa carrière, à savoir rejoindre son ami Edouardo Camavinga au Real Madrid. Une tendance confirmée ce même jour par le média Goal, qui explique que le Real Madrid et l’AS Monaco se rapprocheraient d’un accord définitif pour le transfert de Tchouaméni. Même si le Paris SG compte bien rabattre les cartes en surenchérissant dans ce dossier. Goal ajoute également que la Maison-Blanche n’augmentera pas sa proposition initiale, la volonté du joueur étant de signer en faveur des Merengues.

Affaire à suivre donc…