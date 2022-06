PSG Mercato : Grosse bataille en Ligue 1 pour un crack parisien

Publié par Ange A. le 09 juin 2022 à 01:55

PSG Mercato : Auteur d’un nouvel exercice satisfaisant avec le RC Lens, Arnaud Kalimuendo pourrait encore quitter Paris cet été.

PSG Mercato : Arnaud Kalimunedo affole la Ligue 1

Un léger dégraissage est attendu au Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. La direction du PSG entend réduire la taille pléthorique de l’effectif professionnel. Cette opération devrait également permettre au club de la capitale de renflouer ses caisses afin de financer son recrutement. Prêté au RC Lens ces deux dernières années, Arnaud Kalimuendo pourrait encore quitter son club formateur cet été. L’avant-centre de 20 ans intéresserait plusieurs cadors de Ligue 1 selon Sébastien Denis. Le journaliste de Foot Mercato assure qu’outre le Racing, qui souhaite conserver le titi, trois autres clubs de l’élite sont sur le coup. L’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et l’OGC Nice seraient intéressés par le crack parisien. Lequel ne sera pas conservé par Paris qui ne mise pas sur lui.

Kalimuendo de nouveau vers la sortie à Paris

Pas dans les plans de la future direction du Paris Saint-Germain, Arnaud Kalimuendo s’apprête donc de nouveau à quitter la capitale. Il vient de réaliser deux saisons exceptionnelles avec le RC Lens où il était prêté. S’il a engrangé du temps de jeu, le jeune attaquant parisien s’est également montré à son avantage, prouvant qu’il avait le niveau pour évoluer dans l’élite. Il vient de terminer meilleur buteur des Sang et Or avec 13 réalisations. Lors de sa première pige, le titi avait inscrit huit buts et délivré six passes décisives.

Seulement, ce bilan ne suffirait pas pour convaincre le PSG de lui laisser sa chance. Paris compte investir sur un nom plus ronflant pour oublier son flop Mauro Icardi en attaque. Encore sous contrat jusqu’en 2024, Arnaud Kalimuendo va de nouveau faire l’objet d’un départ. Reste maintenant à savoir s’il va retrouver Bollaert, où il est très apprécié par le public lensois, ou aller tenter sa chance chez un autre cador de Ligue 1. Réponse dans les prochains mois.