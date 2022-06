OL Mercato : Après Lacazette, Aulas vers un échec fracassant ?

Publié par JEAN-LUC D le 11 juin 2022 à 21:00

OL Mercato : Après avoir enregistré le retour d’Alexandre Lacazette, l’Olympique Lyonnais pourrait ne pas connaître le même succès avec un autre ancien.

OL Mercato : Lacazette de retour, Lyon rêve d’un autre ancien cadre

Cinq ans après son transfert à Arsenal FC contre un chèque de 53 millions d’euros, Alexandre Lacazette est officiellement de retour avec l'Olympique Lyonnais. Et l’attaquant de 31 ans pourrait ne pas être le seul ancien protégé de Jean-Michel Aulas à faire son retour dans le Rhône. En effet, les Gones aimeraient également voir retourner au bercail leur ancien milieu de terrain Corentin Tolisso. Laissé libre par le Bayern Munich, le champion du monde 2018 est visé par son club formateur. D’après les informations du journaliste Mohamed Bouhafsi, Jean-Michel Aulas et les siens auraient déjà entamé des discutions pour un éventuel retour de Tolisso. Mais contrairement à Lacazette, l’affaire pourrait capoter avec le natif de Tarare.

OL Mercato : Corentin Tolisso détourné vers la Turquie ?

Si les supporters de l'OL seraient heureux d’accueillir Corentin Tolisso après Alexandre Lacazette, les décideurs du club olympien vont devoir livrer bataille avec un géant de la Süper Lig. En effet, d’après les informations livrées ce samedi par le magazine turc FotoMac, Fenerbahçe serait très intéressé par le profil de Tolisso. Libre de tout engagement après l’annonce officielle de la fin de son bail après le Bayern Munich, le milieu offensif de 27 ans peut rejoindre le club de son choix à compter du 1er juillet prochain et le Fener pousse dans ce sens. Disposant de beaucoup plus de moyens que l’OL, les Canaris turcs pourraient faire une offre plus alléchante avec une prime à la signature plus élevée afin de l’attirer. D’autant que le club turc a l’avantage de disputer la prochaine Ligue des Champions.

L’Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas sont donc prévenus.