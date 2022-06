PSG Mercato : 18M€, le SRFC reçoit une grande nouvelle du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 16 juin 2022 à 15:10

PSG Mercato : À la recherche d’un attaquant cet été, le Stade Rennais pourrait faire ses emplettes au Paris SG. Luis Campos ouvre grand la porte au SRFC.

PSG Mercato : Arnaud Kalimuendo placé sur le marché cet été

Il y a quelques jours, le journaliste Fabrice Hawkins a annoncé que le Stade Rennais se serait positionné sur Arnaud Kalimuendo, l’attaquant du Paris Saint-Germain, prêté au RC Lens cette saison. Rayonnant sous les couleurs des Sang et Or avec notamment 13 buts en 38 matches toutes compétitions confondues, l’avant-centre de 20 ans aurait tapé dans l'œil des dirigeants rennais. Alors que Martin Terrier pourrait faire l’objet d’une offre importante venue d’Angleterre, le SRFC voudrait recruter l’international espoir français du PSG pour renforcer l’équipe de Bruno Genesio qui va disputer la Ligue Europa la saison prochaine.

Ce jeudi, l’ancien journaliste de France Bleu indique que le club breton pourrait bien avoir sa chance avec le natif de Suresnes. En effet, Fabrice Hawkins assure que le Paris SG a décidé de placer Arnaud Kalimuendo sur la liste des joueurs à vendre durant ce mercato estival. Obligé de vendre pour rééquilibrer ses comptes, le champion de France voudrait profiter de la bonne cote du Titi pour en tirer un bon prix cet été. D’autant que le site spécialisé Transfermarkt l’évalue à 18 millions d’euros. Également intéressé par le joueur, le RC Lens va donc devoir se frotter à une rude concurrence dans les jours à venir.

PSG Mercato : Grosse concurrence pour le SRFC avec Kalimuendo

En Ligue 1, outre le Stade Rennais, le RC Lens aurait aussi à craindre l’OGC Nice pour Arnaud Kalimuendo. « Arnaud Kalimuendo sera l’une des attractions du mercato estival. Le Stade Rennais et Nice se sont positionnés. L’attaquant qui était prêté à Lens n’a pas encore fait le point sur sa situation avec le PSG », expliquait dernièrement Fabrice Hawkins sur les réseaux sociaux. Mais c’est surtout du côté de la Premier League que la menace serait importante dans ce dossier.

Selon Foot Mercato, le numéro 15 du RC Lens plaît énormément en Angleterre et aurait déjà refusé une proposition du promu Nottingham Forest. Mais d’autres écuries plus huppées du championnat de Premier League comme Leicester City et Newcastle United pourraient passer à l’action pour le compatriote de Kylian Mbappé. Le Stade Rennais, l’OGC Nice et l’OGC Nice sont donc prévenus. Outre Kalimuendo, le Paris Saint-Germain aurait également inscrit le nom de Mauro Icardi sur la liste des transferts de cet été.