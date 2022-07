PSG Mercato : Berlusconi offre une solution parfaite à Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 02 juillet 2022 à 13:04

PSG Mercato : Silvio Berlusconi, l’ancien patron de l’AC Milan, pourrait permettre à Nasser Al-Khelaïfi de régler un problème crucial au Paris SG cet été.

PSG Mercato : Le club de Berlusconi veut un buteur du Paris SG

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Mauro Icardi fait partie des joueurs qui ne rentrent pas dans le nouveau projet du Paris Saint-Germain et que Nasser Al-Khelaïfi prie de plier bagage durant ce mercato estival. Et cela tombe puisqu’un club est déterminé à faire de l’attaquant parisien sa star pour la saison prochaine. En effet, les journalistes Gianluca Di Marzio, Fabrizio Romano et Abdellah Boulma ont annoncé vendredi soir que Monza, promu en Serie A pour la première fois, mais disposant de moyens relativement importants parce qu’appartenant à l’ancien propriétaire de l’AC Milan Silvio Berlusconi, tenterait sa chance pour le numéro 9 des Rouge et Bleu.

En effet, Monza pourrait profiter de la situation compliquée de Mauro Icardi au PSG pour tenter sa chance. En marge de la présentation de la nouvelle grille de la chaîne Mediaset, l’ancien premier ministre italien a d’ailleurs évoqué publiquement la possible arrivée d’Icardi à Monza en se projetant déjà sur le derby milanais contre l’Inter.

« Ce serait une grande opportunité de l'avoir à Monza. Imaginez l’histoire s'il marquait contre l'Inter. Peut-être... mais ne me laissez pas aller plus loin : j’ai confiance en Galliani », a déclaré Silvio Berlusconi dans des propos relayés par CalcioMercato. Justement, Adriano Galliani, le président délégué du promu, pourrait être l’homme clé de ce dossier grâce à son excellente relation avec la sulfureuse épouse et représentante du joueur de 29 ans, Wanda Nara.

Interrogé sur le sujet, il y a quelques jours, le dirigeant italien n’a pas démenti l’intérêt pour l’international argentin du PSG. Bien au contraire. Il s’est voulu optimiste en lançant notamment à ce sujet : « Icardi ? Je ne me souviens pas avoir dit "c'est impossible"... » L’opération serait même déjà en cours.

PSG Mercato : Mauro Icardi de retour en Serie A la saison prochaine ?

Gianluca Di Marzio explique notamment qu’Adriano Galliani a contacté Wanda Nara pour Mauro Icardi. Le club de Milan veut tenter le coup et y croit, notamment dans les derniers jours du mercato estival. Toujours selon le spécialiste mercato de Sky Sports Italia, le rêve de Monza serait d’attirer Paulo Dybala et Mauro Icardi. Pour Dybala, laissé libre par la Juventus Turin depuis le 30 juin, Galliani aurait assuré à son agent que le promu était sur les rangs s’il ne trouvait pas de club.

Les Biancorossi espèrent également que Mauro Icardi ne trouve pas de club avant fin août et que le Paris Saint-Germain ouvre la porte à un prêt et contribue à la prise en charge de son salaire. Une information confirmée ce samedi par le Corriere della Sera, qui ajoute que le groupe italien a aussi pensé à inclure une proposition pour Wanda Nara, qui est a aussi présentatrice de télévision. Le média transalpin assure que Monza a entamé des contacts avec Luis Campos pour Mauro Icardi. Le duo Galliani/Berlusconi pourrait également offrir à Wanda Nara la présentation de programmes de Mediaset, le groupe de média familial.

Reste maintenant à savoir si cette solution fera l’affaire du Champion de France.