FC Nantes Mercato : Une superbe nouvelle tombe au FCN !

Publié par Nicolas le 07 juillet 2022 à 17:15

FC Nantes Mercato : Toujours en quête de renforts afin d'être prêt à jouer sur tous les tableaux, le FCN vient de recevoir une excellente nouvelle.

FC Nantes Mercato : Alban Lafont reste au FCN

Auteur d'une grande saison sous le maillot nantais, Alban Lafont était annoncé comme l'un des joueurs suceptibles de quitter Nantes en cas de belle offre. En fin de saison, tout le monde pensait que l'ancien gardien du TFC et de la Fiorentina partirait de la Jonelière. Ses déclarations après le dernier match de la saison contre Saint-Étienne semblait aller dans ce sens.

« Je sais ce que j’ai envie de faire, mais je ne vais pas vous le dire maintenant. On va discuter tranquillement avec le club, mon agent, mon père et on prendra la bonne décision ensemble. » D'après Ouest-France, Mogi Bayat, l'intermédiaire qui agit au nom du FC Nantes pour sonder le marché, aurait fait le tour des clubs pour proposer le gardien nantais moyennant un chèque de 20 millions d'euros. « Un grand classique », selon le journaliste David Phelippeau qui a répondu sous la citation. Cependant, ça ne se bouscule pas au portillon. Il semblerait qu'aucune offre intéressante ne soit venue pour le portier de 23 ans.

Dans ce contexte, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, s'est montré très confiant sur les chances de voir son gardien de but rester au FCN une saison supplémentaire. « Pour moi, Alban est parti pour rester, il est très heureux chez nous », a déclaré le technicien kanak en conférence de presse. Kombouaré a aussi précisé un important détail qui pourrait changer la donne sur le mercato nantais. « Pour certains, la qualification en coupe d’Europe a changé la donne. » La victoire en Coupe de France face à l'OGC Nice en mai dernier, et la qualification directe en Europa League devrait donc permettre au FC Nantes de garder leurs cadres.

FC Nantes Mercato : Une arrivée et des dossiers en attente au FCN

Au rayon des arrivées, Moussa Sissoko s'est engagé vendredi dernier pour deux ans pour la somme de 2 millions d'euros en provenance de Watford, relégué en Championship (deuxième division anglaise). L'international français revient en France, 9 ans et demi après avoir quitté le Toulouse FC. C'est la première recrue des Canaris qui ont d'autres dossiers en suspens.

L'attaquant de Bordeaux, Hwang Ui-jo et l'ailier de l'OM, Luis Henrique, sont toujours très convoités par le FC Nantes. Pour l'attaquant sud-coréen, la situation incertaine de Bordeaux oblige les Nantais à temporiser. En revanche, l'ailier brésilien est toujours en pleine réflexion sur son avenir et semble hésiter entre un retour au Brésil (Flamengo, Botafogo) et le fait de rester en France en rejoignant les Canaris.