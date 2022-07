Stade Rennais Mercato : Un deal énorme se précise en attaque au SRFC

Publié par Thomas le 12 juillet 2022 à 12:26

Stade Rennais Mercato : À la recherche d'un remplaçant à Robert Lewandowski, le Bayern se rapprocherait d'un coup superbe au SRFC.

Stade Rennais Mercato : Le Bayern veut "le plus grand talent d’Europe"

Une grande menace plane sur le SRFC cet été. Si le club connaît quelques maux de tête dans sa quête d’un défenseur central pour remplacer Nayef Aguerd, l’équipe de Bruno Genesio se voit heurter à un dilemme de taille. Victimes de leur succès après leur belle saison en championnat, les Rouge et Noir voient depuis quelques jours le Bayern Munich toquer à leur porte pour l’un de leurs meilleurs talents.

Comme annoncé il y a peu par la presse allemande, les Munichois ont jeté leur dévolu sur l’attaquant Mathys Tel, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de sa génération à Rennes. Le prodige de 17 ans n’est pas seulement supervisé par les champions d’Allemagne, d’après le journaliste Florian Plettenberg, le club bavarois ferait tout simplement du joueur sa priorité de l’été.

Alors que Bruno Genesio indiquait récemment ne pas souhaiter se débarrasser de son jeune buteur, le Bayern serait revenu à la charge ces dernières heures. " Au sein du club, on dit que c’est le plus grand talent d’Europe en attaque. Ils le veulent vraiment ", dévoile le reporter de Sky Sports. Pour rappel, le Stade Rennais a récemment refusé une offre de 7 millions d’euros, plus 10 millions d’euros en bonus, jugeant l’offre trop éloignée de la valeur réelle du joueur. Néanmoins, le Bayern Munich prévoit de revenir très vite à la charge dans l’optique de boucler le dossier d’ici la fin du mois.

Stade Rennais Mercato : Pinault se montre coriace dans le dossier Mathys Tel

D’après la presse locale, Munich prévoit d’augmenter considérablement son offre pour Mathys Tel, dont le contrat court jusqu’en juin 2024 au SRFC. Le talent breton, qui ne se montre pas insensible à l’intérêt bavarois, voit toutefois sa direction mettre des bâtons dans les roues du club allemand dans ce dossier.

Si Rennes ne refuse pas de vendre son attaquant, le club attend néanmoins une offre défiant toute concurrence. " Les négociations ne sont pas simples. Le propriétaire Pinault est un négociateur difficile ", indique Plettenberg sur Twitter. Reste à voir si la nouvelle offre du club de Julian Nagelsmann saura correspondre aux attentes du Stade Rennais. Ce qui est sûr, c'est que le Bayern ne lâchera pas l'affaire de sitôt pour enrôler l'attaquant français.