FC Nantes Mercato : 4 attaquants parfaits que pourrait recruter le FCN

Publié par Thomas G. le 13 juillet 2022 à 15:45

FC Nantes Mercato : Toujours à la recherche d'un remplaçant de Randal Kolo Muani, le FCN peut s'offrir plusieurs attaquants talentueux.

FC Nantes Mercato : Le FCN a plusieurs options en attaque

Le départ de Randal Kolo Muani à l’Eintracht Francfort a poussé le FC Nantes à chercher des renforts en attaque. Dans un premier temps, les Canaris ont ciblé Arkadiusz Milik, puis Luis Henrique sans réussir à boucler ces opérations. En début de semaine, ils ont officialisé le prêt sans option d’achat d’Evan Guessand en provenance de l’OGC Nice.

Qualifié cette saison pour la Ligue Europa, le FC Nantes a plusieurs options en attaque comme le révèle Blasinh0, sur son compte twitter. Loin d'être des pistes confirmées, Le FCN pourrait prochainement se pencher sur 4 attaquants libres ayant une expérience en Ligue 1. À commencer par le champion d’Afrique Keita Baldé, qui constituerait un gros coup pour les Jaune et Vert. L’international sénégalais pourrait être séduit par le projet Nantais qui lui permettrait de jouer la coupe d'Europe.

Après des passages remarqués à Strasbourg, Angers et Nice, Stéphane Bahoken est bien connu en Ligue 1. Son profil pourrait convenir à Antoine Kombouaré qui cherche un buteur expérimenté. En plus de ces deux pistes, les noms de Lys Mousset et Óscar Estupiñán pourraient faire les affaires des Canaris, d'un point de vue sportif mais aussi financier. Lys Mousset a une expérience non-négligeable en Angleterre, en Championship et en Premier League. L’ancien havrais capable d’évoluer à tous les postes en attaque pourrait découvrir la Ligue 1 avec le FCN à 26 ans.

Óscar Estupiñán est quant à lui moins connu en France, mais le buteur colombien du Vitoria Guimarães semble avoir les qualités nécessaires pour faire oublier Randal Kolo Muani. Auteur de 15 buts en 28 matches dans le championnat portugais, Óscar Estupiñán serait prêt à franchir un cap. L’attaquant de 25 ans est rapide, fort de la tête et doté d’une très bonne frappe de balle.

FC Nantes Mercato : Hwang Ui-jo et Denis Bouanga toujours suivis

Ces quatre pistes en attaque pourraient notamment s'activer en cas d'échec dans les dossiers actuels. Parmi les cibles de Waldemar Kita, le Sud-Coréen, Hwang Ui-jo, ferait partie des grands favoris. Auteur d'une saison pleine avec les Girondins de Bordeaux malgré la relégation, l'attaquant est également suivi à l'international mais pourrait se laisser convaincre par le projet sportif nantais cet été. Les Jaune et Vert pensent également au Gabonais Denis Bouanga, sur le départ à l' ASSE. L'attaquant de 27 ans dispose d'offres de Nice, Lille et du Borussia Mönchengladbach en Allemagne, une rude concurrence qui pourrait mettre à mal les plans du FC Nantes sur ce dossier.