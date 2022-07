ASSE Mercato : L'AS Saint-Étienne confirme un gros coup dur

Publié par ALEXIS le 18 juillet 2022 à 21:13

ASSE Mercato : Victime d’une blessure au poignet en match amical contre le Grenoble Foot, vendredi, une recrue estivale de l’AS Saint-Étienne a été opérée.

ASSE Mercato : Chambost opéré et indisponible 5 semaines

Le coup dur encaissé par l’ ASSE, vendredi, lors de son match amical contre Grenoble Foot 38 est confirmé, ce lundi, par le club ligérien. Sortie du terrain dès l’entame (9e) du match de préparation contre le club de Ligue 2, suite à une blessure au poignet, Dylan Chambost est gravement touché. Sa blessure a nécessité une intervention chirurgicale. La recrue estivale sera du coup éloignée du terrain pour plus d’un mois. L’AS Saint-Étienne l’a confirmé dans un communiqué médical officiel.

« Sorti à la 9e minute de jeu lors du troisième match de préparation des Verts contre Grenoble au Chambon-sur-Lignon vendredi dernier (1-1), Dylan Chambost souffre d’une fracture du tiers inférieur du radius du poignet gauche. Immédiatement pris en charge et opéré dans la soirée de vendredi au CHU de l’Hôpital Nord, le milieu de terrain devra observer une période d’indisponibilité d’au moins 5 semaines », a informé la direction des Verts.

Le retour de l'attaquant à Saint-Étienne débute mal !

Dylan Chambost fait partie des trois recrues estivales de l’ ASSE, en date. Il est arrivé dans le Forez le 20 juin 2022. Il a été suivi par deux défenseurs centraux : Anthony Briançon et Jimmy Giraudon, arrivés respectivement du Nîmes Olympique et de l’ES Troyes AC. Le milieu offensif de 25 ans est en effet de retour à l’ ASSE, son club formateur. Il a été pensionnaire de l’Académie stéphanoise entre 2007 et 2019. Cependant, il n’avait pas joué en Ligue 1 avec les Verts et avait rejoint l’ESTAC en juillet 2019. Vu la durée de l'indisponibilité du natif d'Annecy, il devrait manquer les 4 premières journées de Ligue 2.