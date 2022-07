Stade Rennais Mercato : Le SRFC proche d'une importante signature !

Publié par Thomas le 21 juillet 2022 à 15:14

Stade Rennais Mercato : Plutôt discret depuis l'ouverture du marché des transferts, le SRFC serait proche de boucler une superbe signature en attaque.

Stade Rennais Mercato : La prolongation de Bourigeaud se précise au SRFC

Victime de son succès après sa saison XXL au SRFC, Benjamin Bourigeaud ne manque pas de prétendants sur la sphère mercato cet été. Dans les plans de l’ OL l’été dernier, le milieu droit de 28 ans a vu sa cote augmenter drastiquement ces derniers mois, lui valant les avances de l’AS Rome, la Lazio ou encore de Leicester. À un an de la fin de son bail chez les Rouge et Noir, l’ancien joueur du RC Lens semblait se diriger vers un départ de Bretagne, pour rejoindre un championnat plus huppé, seulement la donne aurait radicalement changé.

À en croire Mohamed Toubache-Ter, Benjamin Bourigeaud serait désormais plus proche d’une prolongation de contrat au Stade Rennais, grâce notamment à un travail " monstrueux " du board Rouge et Noir. L’ancien responsable communication de l'Angers SCO ajoute que les dirigeants rennais seraient désormais confiants pour finaliser le dossier. Une jolie signature en perspective donc, à mettre au crédit de Florian Maurice, très proche du joueur, qui avait fait de la prolongation de ce dernier une priorité du mercato. Un casse-tête en moins qui fait suite à l’annonce d’un autre cadre, parti pour rester au Stade Rennais.

Stade Rennais Mercato : Genesio avec Bourigeaud et Terrier la saison prochaine

Meilleur buteur du SRFC et remarqué en Europe pour sa saison XXL sous les couleurs bretonnes, Martin Terrier est entré cet été dans le viseur de plusieurs grands clubs européens. Si le joueur se concentre sur la reprise avec Rennes, sa cote grandissante sur le marché des transferts laissait craindre aux supporters un départ vers l’étranger. Seulement, Terrier a annoncé vouloir rester au Stade Rennais la saison prochaine ce mercredi, après la victoire des siens contre le SM Caen en amical. " Bien sûr je me sens bien ici, quand on fait une bonne saison c’est flatteur de voir que certains clubs s’intéressent à soi mais je suis bien ici ", a déclaré l’ancien Lyonnais. Une bonne nouvelle pour Bruno Genesio qui, sauf retournement de situation, pourra compter sur son serial buteur une saison de plus.