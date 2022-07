PSG Mercato : 25M€, une proposition indiscutable tombe au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 23 juillet 2022 à 09:05

PSG Mercato : À la recherche de liquidités cet été, le Paris Saint-Germain pourrait finaliser une très belle affaire dans les jours à venir.

PSG Mercato : Un club anglais insiste pour un attaquant du Paris SG

Le Paris Saint-Germain pourrait prochainement empocher un gros chèque sur ce mercato estival. Auteur de deux prêts réussis au RC Lens, Arnaud Kalimuendo suscite de nombreux intérêts sur le marché ces dernières semaines. En effet, selon la presse anglaise, les contacts se sont intensifiés ces jours-ci entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de Leeds United au sujet de l’attaquant de 20 ans. Sous contrat jusqu'en 2024, le Titi parisien pourrait même rapporter gros à son club formateur.

À en croire les informations par le média spécialisé Mot Leeds News, la dernière offre des Peacocks pourrait faire craquer les Rouge et Bleu. Le club de Premier League offrant au PSG de récupérer Kalimuendo contre une somme de 25 millions d’euros, soit le montant fixé par la direction parisienne pour l’international espoir français. Toutefois, il faudra convaincre Christophe Galtier de tirer une croix sur un élément qu’il apprécie énormément.

PSG Mercato : Arnaud Kalimuendo prêt à rejoindre la Premier League ?

Pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain, Arnaud Kalimuendo a su se montrer décisif sous les couleurs du Racing Club de Lens. De retour dans la capitale, le natif de Suresnes ne serait pas contre le fait de rester et tenter de gagner sa place au sein du riche effectif de Christophe Galtier. Récemment, la presse locale a révélé que le nouvel entraîneur parisien est impressionné par le jeune avant-centre lors des séances d’entraînement et serait d’accord pour le garder et l’intégrer à la rotation en attaque la saison prochaine.

Mais après avoir obtenu le renfort d’Hugo Ekitike pour plus de 30 millions d’euros, le Paris Saint-Germain pourrait se résoudre à laisser partir Arnaud Kalimuendo. D’autant que Mauro Icardi est toujours dans l’effectif de Galtier. « Personnellement, je me prépare d'une belle manière, je sens que je suis en forme, que j'ai les jambes, donc tant que je serai ici je me donnerai totalement à fond. Je suis très content, c'est une bonne chose pour moi et pour le club », a confié le jeune buteur au micro de PSG TV après un match amical au Japon.