FC Nantes Mercato : 20M€, un très gros coup dans les tuyaux au FCN

Publié par JEAN-LUC D le 23 juillet 2022 à 11:45

FC Nantes Mercato : Waldemar Kita et le FCN pourraient être les acteurs d’une opération d’envergure sur ce mercato estival dans les prochains jours.

FC Nantes Mercato : L’OGC Nice ne lâche pas un cadre du FC Nantes

À la recherche d’un gardien de but expérimenté, l’OGC Nice aurait les yeux tournés vers le FC Nantes. En effet, si Marcin Bulka pourrait démarrer la saison dans la peau d’un numéro 1, Lucien Favre aimerait attirer un autre portier d’un calibre supérieur. Et selon les informations du portail Media Foot, les Aiglons en pinceraient pour Alban Lafont. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international espoir français dispose d’un bon de sortie pour cet été comme l’a récemment confirmé son entraîneur Antoine Kombouaré devant la presse.

« Ils (Alban Lafont, Ludovic Blas et Moses Simon) ont un bon de sortie, c’est très clair. Après, c’est en fonction des offres qu’ils vont avoir. S’ils ont des offres qui leur conviennent et qui conviennent au club, ils partiront. Nous, on sera très content et on travaillera pour les remplacer. S’ils sont là avec nous, ils feront partie de l’effectif et on travaillera avec eux », a expliqué le technicien kanak. Concernant Lafont, le staff niçois estime qu’il serait la recrue idéale. Même si le dossier est très complexe.

FC Nantes Mercato : Waldemar Kita a fixé le tarif pour Lafont

Recruté définitivement pour 7,5 millions d’euros en juillet 2021 après deux saisons en prêt de la Fiorentina, Alban Lafont fait partie des meilleurs gardiens de la Ligue 1. Auteur d’une brillante saison avec le FC Nantes, le portier de 23 ans attire tout logiquement des convoitises. Il y a quelques mois, son nom a été associé au FC Barcelone pour être la doublure de Marc-André ter Stegen. Avant l’arrivée de Pau Lopez, l’Olympique de Marseille avait également tenté de le recruter, en vain. Désormais placée dans le viseur de l’OGC Nice, l’ancienne pépite de Toulouse pourrait rapporter gros aux Canaris.

En effet, d’après les informations du journal régional Ouest-France, le FCN demanderait 20 millions d’euros pour laisser partir le natif de Ouagadougou. Directeur sportif officieux du FC Nantes et proche de Waldemar Kita, Mogi Bayat chercherait notamment un point de chute pour le protégé de Kombouaré. « Même si ce n’est pas son joueur, Mogi Bayat s’active pour vendre Alban Lafont. Il fait le tour des clubs pour proposer le gardien du FC Nantes à 20 millions d’euros », a indiqué sur les réseaux sociaux le journaliste Jean-Marcel Boudard.

L’OGC Nice est donc prévenu.