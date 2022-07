PSG Mercato : 70M€, un transfert rocambolesque se précise à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 24 juillet 2022 à 20:03

PSG Mercato : Après Vitinha, Hugo Ekitike et en attendant Renato Sanches et Nordi Mukiele, le Paris SG pourrait également acté un transfert surprenant.

PSG Mercato : Chelsea ne lâche pas l’affaire pour un cadre du Paris SG

Véritable symbole au Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe pourrait faire l’objet d’un départ fracassant sur ce mercato estival. Selon plusieurs sources proches du club de la capitale, le défenseur central formé chez les Rouge et Bleu ne sera pas retenu par Luis Campos et la direction parisienne en cas d’offre satisfaisante. Cette ouverture pourrait bien profiter à Chelsea. Selon le quotidien madrilène AS, l’ancien entraîneur parisien Thomas Tuchel aimerait avoir son ancien protégé dans son effectif à Londres.

Le Daily Express indique ce dimanche que si les Blues ne parviennent pas à boucler le transfert de Jules Koundé avec le FC Séville, les pensionnaires de Stamford Bridge lanceront une offensive d’envergure pour recruter Kimpembe. Le tabloïd britannique précise même que « Chelsea, qui va s'en doute vers un échec dans le dossier Jules Koundé, devrait envoyer dans les premiers jours une offre officielle au PSG pour Presnel Kimpembe. » De son côté, le Champion de France aurait d’ores et déjà fixé un tarif pour l’éventuel transfert de son vice-capitaine.

PSG Mercato : Presnel Kimpembe en Premier League pour 70M€ ?

Après avoir enregistré la signature de Kalidou Koulibaly, les Blues souhaitent recruter un deuxième défenseur central de qualité pour remplacer Antonio Rüdiger et Andreas Christensen et Presnel Kimpembe serait donc l'heureux élu.Confronté à des prix vertigineux sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain ne compte pas laisser partir l'international français pour une bouchée de pain.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, le Champion du monde 2018 pourrait changer d’air cet été, mais le PSG réclamerait pour cela pas moins de 70 millions d’euros, selon les toutes dernières informations divulguées par le journal anglais The Times. Les négociations s’annoncent donc très âpres puisque Chelsea évaluerait le prix de Kimpembe à 40 millions d’euros.

Affaire à suivre donc…