OM Mercato : La tension monte à Marseille, McCourt accusé !

Publié par Timothée Jean le 25 juillet 2022 à 11:32

OM Mercato : La grogne est de retour à Marseille. Des supporters s’en prennent à Frank McCourt qui refuse de mettre plus d’argents dans le club.

OM Mercato : Frank McCourt réclame des ventes à Longoria

Dans son édition du jour, La Provence révèle que le propriétaire de l’ OM, Franck McCourt, ne veut plus mettre la main au porte-feuille. Il estime avoir suffisamment investi dans le club phocéen depuis son arrivée 2016, avec plus de 400 millions d’euros dépensés. Le milliardaire américain exhorte désormais la direction de l’Olympique de Marseille à vendre absolument lors de mercato estival afin de soulager les finances du club. C’est en tout cas ce qu’il avait demandé à Pablo Longoria en juin dernier, lorsque ce dernier était venu le voir aux États-Unis à Boston pour définir la stratégie du club cet été. Mais cette mission semble être un point faible pour le président marseillais.

Très fort pour recruter, avec des idées lumineuses, le tout avec des moyens limités, Pablo Longoria peine jusqu’ici dans la vente de joueurs. Par exemple, son bilan cet été est plus ou moins déficitaire. En quelques chiffres, l’ OM a déboursé environ 64 millions d’euros pour renforcer son effectif. Les options d’achat de Mattéo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez et Arkadiusz Milik ont été levées. Isaak Touré a été recruté contre un chèque de 5,5 millions d’euros, Jonathan Clauss pour 7,5 millions d’euros et Luis Suarez pour 10 millions d’euros.

En revanche, le président de l’ OM n’a vendu pour l’instant que Lucas Perrin pour 1,5 M€ au RC Strasbourg. Il a ensuite prêté Luis Henrique à Botagofo avec une option d’achat à 8 millions d’euros, qui devrait être levé a priori à l’issue de la saison prochaine. Nemanja Radonjic a aussi été envoyé au Torino sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire estimée à environ 2 millions d’euros. Des ventes visiblement insuffisantes pour rééquilibrer les comptes du club.

OM Mercato : Le mécontentement des supporters contre McCourt

Face à cette situation, le propriétaire de l’ OM, Frank McCourt, exigerait donc plus de ventes à Pablo Longoria. Bamba Dieng, Duje Caleta-Car encore Kevin Strootman ne sont pas à l’abri d’un départ cet été. Selon la source, le milliardaire américain aurait clairement indiqué au dirigeant espagnol qu’il ne sortirait plus le chéquier jusqu’à nouvel ordre. Cette décision passe très mal auprès des supporters marseillais.

Bon nombre de fans de l’ OM, qui attendent désespérément l’arrivée de nouvelles recrues de haut standing à Marseille, s’en prennent désormais à Frank McCourt sur la toile. D’autres vont jusqu’à réclamer son départ. Dorénavant, le hashtag #McCourtOut est repris en boucle sur la toile. Les supporters marseillais veulent ainsi voir la vente OM se concrétiser dans un bref délai. Mais ces derniers devront accepter leur situation actuelle durant quelque temps, car Frank McCourt n’est pas vendeur.