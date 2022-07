PSG Mercato : 30M€, une opportunité en or se présente pour Campos

Publié par JEAN-LUC D le 29 juillet 2022 à 07:04

PSG Mercato : Chantier prioritaire, le dégraissage pourrait s’accélérer au Paris SG prochainement. Un cador européen insisterait pour un milieu parisien.

PSG Mercato : Un club de Premier League veut un milieu offensif du Paris SG

Mis à l’écart de la tournée au Japon et placé sur la liste des indésirables, Julian Draxler est invité à quitter le Paris Saint-Germain sur ce mercato estival. À la recherche de temps de jeu en vue de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, l’international allemand ne serait pas envisagerait un départ. Et d’après les informations recueillies par le portail sportif Le 10 Sport, l’ancien ailier du VfL Wolfsburg disposerait d’une touche sérieuse en Premier League.

En effet, Julian Draxler ferait partie des priorités des Magpies pour renforcer leur secteur offensif la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le natif de Gladbeck pourrait faire l’objet d’intenses négociations entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de Newcastle.

PSG Mercato : Négociations à venir avec Newcastle pour Julian Draxler ?

À la recherche de renforts offensifs sur ce mercato estival, Newcastle voudrait recruter Julian Draxler. Le pensionnaire de Premier League envisagerait de poser une enveloppe de 15 millions d’euros sur la table des négociations afin de boucler cette transaction. Mais le Paris Saint-Germain ne compte pas brader son joueur dont le contrat court encore jusqu’en juin 2024.

Le 10 Sport indique en effet que Luis Campos et la direction des Rouge et Bleu réclameraient entre 25 et 30 millions d’euros pour laisser partir le Champion du Monde 2014. De son côté, Julian Draxler serait intéressé par le projet de Newcastle United. Le tabloïd britannique The Sun, le club anglais s'apprête à contacter le PSG pour recruter son milieu offensif. Toujours selon la source anglaise, le deal pourrait se conclure pour un montant de 20 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si les deux clubs parviendront à un accord pour finaliser ce transfert.

Affaire à suivre donc…