OM : La sortie de Gerson après son clash avec Igor Tudor

Publié par Ange A. le 29 juillet 2022 à 07:34

OM : Gerson s’est exprimé sur les réseaux sociaux après son léger accrochage avec Igor Tudor, le nouvel entraîneur de Marseille.

OM : Déjà des tensions entre Gerson et Igor Tudor

Les méthodes d’Igor Tudor ont encore du mal à passer à l’Olympique de Marseille. Le technicien croate a débarqué à l’OM avec la réputation d’user de méthodes de travail très strictes. En phase d’apprentissage de celles-ci, Gerson aurait craqué comme le rapporte La Provence. Le journal régional a dévoilé qu’un accrochage verbal a eu lieu mardi entre le successeur de Jorge Sampaoli et le milieu brésilien. La source note toutefois qu’il s’agissait d’une altercation « sans conséquences ». Après cet épisode, l’entraîneur marseillais n’a pas titularisé le milieu brésilien mercredi. L’ancien de Flamengo est entré en jeu lors du match nul entre Marseille et le Bétis Séville (1-1). Sur les réseaux sociaux, le milieu auriverde s’est exprimé après cet incident avec Igor Tudor.

Gerson calme le jeu après le clash avec Tudor

Le milieu de l’Olympique de Marseille refuse toute polémique et préfère se projeter sur la saison à venir. « Tous ensemble, pensons au bien de l’OM. Nous continuons à travailler pour grandir, évoluer et faire une belle saison. Et ensemble on ira chercher les victoires. Allons ensemble à la recherche de réalisations », a notamment écrit le milieu brésilien sur son compte Twitter.

Recruté contre 20 millions d’euros hors bonus, l’ancien de Flamengo a réalisé une première saison satisfaisante à Marseille. L’international auriverde (4 sélections) a notamment inscrit 11 buts et délivré 10 passes décisives en 41 apparitions. Reste maintenant à savoir si son entraîneur va le déclasser dans la hiérarchie des milieux après cet accrochage. Le milieu de 25 ans n’était que remplaçant au coup d’envoi du dernier match contre le Bétis. Il a d’ailleurs réalisé une entrée en jeu remarquable face au club espagnol.