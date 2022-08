Stade Rennais Mercato : Le SRFC proche de signer un grand buteur

Publié par Thomas le 04 août 2022 à 11:09

Stade Rennais Mercato : Priorité du SRFC après des signatures en défense, la venue d'un attaquant se précise et pourrait se boucler ces prochains jours.

Stade Rennais Mercato : Après la défense, le SRFC se cherche un buteur

Alors que Florian Maurice présentait hier en conférence de presse ses deux nouvelles recrues estivales, Joe Rodon et Arthur Theate, le directeur sportif a annoncé que d’autres signatures étaient attendues dans d’autres secteurs de jeu. " Le marché n’est pas fermé ", a annoncé le dirigeant, un brin soulagé d’avoir enfin recruter sa doublette tant espérée en charnière centrale. Si la venue d’un milieu box-to-box a été évoquée par Florian Maurice, c’est au niveau de l’attaque que Rennes pourrait prochainement acter sa quatrième recrue du mercato.

Avec le départ soudain de Mathys Tel au Bayern Munich, pour un peu moins de 30 millions d’euros, le Stade Rennais a fait de la signature d’un buteur un objectif prioritaire d’ici la fin du marché des transferts. Pour ce faire, le SRFC aurait jeté son dévolu sur Arnaud Kalimuendo, qui sort d’une saison XXL avec le RC Lens. Prêté aux Sang et Or par le PSG pour s’aguerrir ces deux dernières saisons, le buteur de 20 ans ne devrait pas s’éterniser davantage dans la capitale, malgré une bonne relation nouée avec le nouveau coach, Christophe Galtier. Et justement, sur ce dossier, le Stade Rennais aurait passé la deuxième pour le recruter.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC accélère pour Arnaud Kalimuendo

D’après les informations de L’Équipe, les Rouge et Noir aurait entamé des discussions ces dernières heures avec le PSG dans l’optique de recruter Arnaud Kalimuendo. L’ancien Lensois ne serait pas fermé à l’idée de rebondir en Ligue 1, qui plus est dans un club qui jouera l’Europe cette saison. Si le Paris SG demande près de 25 millions d’euros pour son talentueux avant-centre (12 buts en L1 la saison passée), le Stade Rennais pourrait également tenter un prêt avec option d’achat pour rabattre les coûts. Comme le révèle la source, sa venue serait la priorité de Florian Maurice qui, en cas de transfert, pousserait le Guinéen Serhou Guirassy vers la sortie cet été.