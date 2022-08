Stade Rennais Mercato : Le Real Madrid et le SRFC sur une star de L1

Publié par Thomas le 05 août 2022 à 16:42

Stade Rennais Mercato : Dans sa quête de renforts offensifs, le SRFC serait concurrencé par le Real Madrid pour une star de l'OGC Nice.

Stade Rennais Mercato : Le Real Madrid est aussi très chaud pour Gouiri

Le mois d’août promet d’être agité au SRFC, qui compte encore boucler quelques recrues avant la fin de l’été. Malgré un effectif déjà dense et une réelle volonté de dégraisser, Florian Maurice aimerait enrôler un attaquant prometteur, capable de rentrer dans la rotation offensive. Si le nom d’Arnaud Kalimuendo revient avec insistance du côté du Roazhon Park, les Rouge et Noir gardent également un œil sur la situation du virevoltant Amine Gouiri, véritable patron de l’attaque niçoise la saison passée.

D’après L’Équipe, le Stade Rennais surveillerait avec attention l’ancien joueur de l’ OL et pourrait passer à l’action d’ici les prochaines semaines. Une piste de choix pour le SRFC, qui devra néanmoins débourser une belle somme pour recruter l’un des meilleurs avant-centres de Ligue 1. Seulement, le club breton ne serait pas le seul club intéressé par l’international espoir de 22 ans. D’après les informations de Sport, Amine Gouiri serait également sur les tablettes ni plus ni moins du Real Madrid. Le club de Carlo Ancelotti, qui cherche une doublure prometteuse à Karim Benzema, aurait jeté son dévolu sur le joueur de l’OGC Nice, qui ne verrait pas d’un mauvais œil un départ du championnat de France.

Stade Rennais Mercato : Un destin à la Benzema pour Amine Gouiri ?

Pure produit du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Amine Gouiri fait figure de grande révélation de la saison écoulée. Impressionnant sous les ordres de Christophe Galtier, avec 10 buts et 9 passes décisives en Ligue 1 à seulement 22 ans. Courtisé par le Real Madrid, l’attaquant pourrait suivre les traces d’un certain Karim Benzema.

Tous deux formés à l’ OL et d’origine algérienne, Gouiri et KB9 pourrait de fait partager le même vestiaire les prochaines saisons, que ce soit en Équipe de France ou bien à Madrid. Chez les Merengues, l’avant-centre de l’OGC Nice pourrait grandir au côté de son ainé, pour plus tard, le succéder à la pointe de l’attaque madrilène. Mais pour l’heure, les Aiglons ne souhaitent pas se séparer de leur prodige offensif, acheté 7 millions d’euros à Lyon il y a deux saisons.