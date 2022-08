OGC Nice Mercato : L’Inter Milan se rapproche d'un gros deal au Gym

Publié par Timothée Jean le 11 août 2022 à 00:06







OGC Nice Mercato : Alors que Milan Skriniar est proche de s’en aller, l’Inter Milan a jeté son dévolu sur un défenseur niçois pour le remplacer.

OGC Nice Mercato : L’Inter Milan fonce sur Jean-Clair Todibo

L’Inter Milan connaît un mercato estival très mouvementé dans le sens des départs. Après le départ d’Alexis Sanchez, qui vient de s’engager officiellement avec l’Olympique de Marseille, les Nerazzurri sont sur le point de perdre leur roc défensif. Milan Skriniar se rapproche de plus en plus de la porte de sortie. Le Paris Saint-Germain et Chelsea ont déjà lancé les grandes manœuvres en vue de boucler son transfert.

Et si jusqu’ici aucune de ces deux équipes n’a répondu favorablement aux exigences financières de l’Inter Milan, tout reste encore jouable dans ce dossier. Car les dirigeants italiens ne ferment pas la porte à un départ de leur défenseur central. Ils attendraient un montant d’environ 70 M€ pour acter son transfert. Les différents prétendants insisteraient aussi pour sa signature. Consciente de cette situation, la direction de l’Inter Milan ne reste pas les bras croisés. Les décideurs italiens s’activent déjà en coulisse pour anticiper un éventuel départ de Milan Skriniar. Et l’une des pistes étudiées en interne mènerait un défenseur de l’ OGC Nice. Foot Mercato assure en effet que les dirigeants italiens ont jeté leur dévolu sur Jean-Clair Todibo (22 ans).

OGC Nice Mercato : Un prix fixé déjà pour Jean-Clair Todibo

Le jeune défenseur français avait rejoint le Gym en janvier 2021, en provenance du FC Barcelone. Et en mois de six mois, il s’est rapidement imposé comme le nouveau leader défensif des Aiglons. Les dirigeants niçois ont alors décidé de le conserver. Jean-Clair Todibo est désormais lié à l’ OGC Nice jusqu’en 2026. S’ils souhaitent conserver leur atout défensif, les dirigeants azuréens ne seraient pas contre l’idée de le vendre en cas d’offre satisfaisante. La source explique que le Gym serait disposé à céder son joueur contre un chèque compris 20 M€ et 25 M€. Un montant abordable si l’Inter Milan parvient à bien vendre Skriniar. Les négociations entre les deux écuries pourraient débuter dans les jours à venir.