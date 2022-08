PSG Mercato : Galtier confirme le départ d'un grand talent parisien !

Publié par Thomas G. le 11 août 2022 à 15:47







PSG Mercato : Annoncé avec insistance depuis plusieurs jours, la vente d'un espoir du Paris Saint-Germain vient d'être confirmé par Christophe Galtier.

PSG Mercato : La vente d’un attaquant prometteur se précise

À l’occasion de la conférence de presse en amont du match entre le PSG et le Montpellier HSC, Christophe Galtier a évoqué le mercato du Paris Saint-Germain. L’entraîneur de 55 ans a confirmé le départ imminent d’Arnaud Kalimuendo qui va s’engager avec le Stade Rennais. Christophe Galtier a déclaré : « Les choses ont été très claires concernant Arnaud. Il sortait d'une très bonne saison à Lens et il aspirait à avoir le même temps de jeu, Il s'est très bien préparé pour l'équipe. Je savais dès le départ qu'Arnaud allait nous quitter. Il a eu le grand mérite de se concentrer sur sa préparation. Il va arriver, je pense que ce sera à Rennes, et il sera prêt. »

Le transfert de l’international espoir devrait être officialisé aujourd’hui par le SRFC. Le Paris Saint-Germain va quant à lui recevoir un chèque de 25 millions d’euros qui pourrait etre utilisé pour recruter Fabian Ruiz. Christophe Galtier a également précisé que la vente d’Arnaud Kalimuendo allait pousser le PSG à chercher un nouvel attaquant. Les dirigeants du Paris Saint-Germain ciblent plusieurs joueurs capables de renforcer l’effectif avant le 1er septembre. Des attaquants avec des profils différents des buteurs déjà présents au PSG.

PSG Mercato : Arnaud Kalimuendo va quitter le Paris SG

La vente d’Arnaud Kalimuendo va permettre au Paris Saint-Germain d’avoir les liquidités nécessaires pour poursuivre son mercato. Dans le même temps, les supporters parisiens ne se réjouissent pas du départ du Titi qui avait une chance de gagner sa place dans l’effectif. Depuis Presnel Kimpembe, aucun Titi n’a réussi à s’imposer dans le club de la capitale de manière durable. Le PSG a donc une nouvelle fois décider de se séparer d’un joueur prometteur issu de son centre de formation.