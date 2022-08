Stade Rennais Mercato : Maurice justifie cette fabuleuse signature

Publié par Ange A. le 12 août 2022 à 06:25







Stade Rennais Mercato : Arnaud Kalimuendo vient de rejoindre le SRFC. Responsable du recrutement, Florian Maurice a justifié ce transfert.

Stade Rennais Mercato : Les raisons de la signature de Kalimuendo au SRFC

Le Stade Rennais tient sa quatrième recrue estivale. Dans un communqiué, le SRFC a confirmé le transfert d’Arnaud Kalimuendo en provenance du Paris Saint-Germain. L’attaquant âgé de 20 ans s’est engagé avec Rennes pour cinq saisons, soit jusqu’en 2025. Le montant de son transfert est estimé à 25 millions d’euros, bonus compris, soit la deuxième plus grosse recrue de l’histoire du club derrière Jérémy Doku. Le titi sort de deux prêts successifs fructueux au RC Lens. Ses prouesses chez les Sang et or n’ont pas échappé à Florian Maurice. Le responsable du recrutement du club breton a justifié la signature du Parisien. Il comptait bien saisir cette belle opportunité de marché.

Maurice annonce la couleur pour Kalimuendo

Avec la qualification du Stade Rennais en Ligue Europa, Florian Maurice estime qu’un renfort offensif supplémentaire était le bienvenu. La signature d’Arnaud Kalimuendo permettra également de « parer à toutes les éventualités qui peuvent se produire jusqu’à la fin du mercato ». Pour le responsable du SRFC, le nouvel attaquant rennais est une valeur sûre du championnat. « Il y a eu une opportunité et nous sommes contents qu’il soit là […] Avec plus de vingt buts en deux saisons de Ligue 1, il a prouvé qu’il savait être décisif », a expliqué Florian Maurice au site internet du club.

De même, le responsable du recrutement ne se fait pas d’inquiétude quant à l’intégration de Kalimuendo chez les Rouge et noir. « Il sera important pour lui de se fondre dans le collectif mais je n’ai pas d’inquiétude là-dessus. Il correspond totalement à ce que l’on recherche en termes de football. C’est une bonne recrue pour le Stade Rennais F.C », a-t-il confié.