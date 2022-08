ASSE Mercato : Coup dur pour Batlles, un buteur ne signera pas !

Publié par Ange A. le 13 août 2022 à 02:33







ASSE Mercato : Annoncé à Saint-Étienne, Yoann Touzghar ne devrait plus rejoindre les Verts. La direction stéphanoise aurait fait volte-face.

ASSE Mercato : Énorme revirement dans le dossier Touzghar

Après les nombreuses défections enregistrées en attaque, l’AS Saint-Étienne attend des renforts offensifs. En fin de contrat, les Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Romain Hamouma et Arnaud Nordin ont quitté l’ ASSE gratuitement. Les Verts n’ont empoché qu’un joli chèque suite au transfert de Denis Bouanga au Los Angeles FC en MLS. Comme renfort offensif, Laurent Batlles avait coché le nom de Yoann Touzghar. Âgé de 35 ans, l’attaquant tunisien est une vieille connaissance du nouvel entraîneur stéphanois. Il a évolué sous les ordres du successeur de Pascal Dupraz lorsqu’il officiait à l’ESTAC. Ces dernières heures, plusieurs sources dont Le Progrès, annonçaient le transfert « imminent » de Touzghar à Sainté. Mais aux dernières nouvelles, ce deal serait sur le point de capoter.

Batlles débouté par sa direction pour Touzghar

Foot Mercato assure que contrairement à Laurent Batlles, Jean-François Soucasse n’a pas donné son aval pour le transfert de Yoann Touzghar. Le site spécialisé révèle que le président de l’AS Saint-Étienne aurait posé un ultimatum pour boucler ce dossier. Le dirigeant aurait décidé de « tout stopper ». Reste maintenant à savoir ce qu’il adviendra de l’accord entre l’ESTAC et son international tunisien (6 sélection/1 but) pour le libérer de sa dernière année de contrat. L’avant-centre troyen aurait notamment donné son accord pour s’engager pour une saison, plus une en option, avec l’ ASSE.

En attendant l’issue de ce dossier, Yoann Touzghar a été ménagé par Bruno Irles lors de la première sortie de l’ESTAC. Le Tunisien était resté sur le banc lors de la défaite à Montpellier (3-2) dimanche. Il avait rejoint Troyes en tant que joueur libre en 2018. Il totalise 40 buts et 9 passes décisives en 121 matchs avec le club aubois.