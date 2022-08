PSG Mercato : Manchester United passe à l’action pour Mauro Icardi

Publié par JEAN-LUC D le 15 août 2022 à 16:07







PSG Mercato : Mauro Icardi serait ouvert à un transfert à Manchester United. Le club anglais serait même déjà passé à l’action pour le buteur parisien.

PSG Mercato : Manchester United sonde l’entourage de Mauro Icardi

Placé dans le loft depuis une semaine, Mauro Icardi est clairement sur le départ comme l’a récemment confirmé Christophe Galtier, lors de sa conférence de presse avant le match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier HSC (5-2). Courtisé par Monza, l’attaquant de 29 ans a vu le président du club italien, Silvio Berlusconi, lui refermer la porte sous le nez. Mais depuis quelques jours, Manchester United, qui pourrait perdre Cristiano Ronaldo cet été, se serait positionné pour le numéro 9 de l’équipe parisienne.

Son épouse et agent Wanda Nara avait rapidement démenti tout contact avec le club anglais, mais le tabloïd britannique The Mirror assure que cette piste est bel et bien réelle pour l’international argentin. Le quotidien anglais rapporte même que le nouveau manager des Red Devils, Erik Ten Hag, reste positif sur ce dossier et pense être capable de relancer l’ancien capitaine de l’Inter Milan. Une information confirmée par le média Get French Football News, qui indique que les Mancuniens mèneraient actuellement l’enquête auprès de l’entourage de Mauro Icardi pour une éventuelle arrivée dans le Nord de l’Angleterre d’ici le 31 août et la fin du mercato estival.

Le board mancunien pourrait proposer un prêt avec option d’achat pour attirer le compatriote de Lionel Messi. Une option qui ferait très bien les affaires du club de la capitale. D’autant que le joueur formé au Barça ne serait pas contre l’idée de déménager en Angleterre et jouer en Premier League. Alors qu’aucun accord n’a encore été trouvé entre le PSG et Manchester United, d’autres formations européennes pousseraient également leurs pions dans cette affaire.

PSG Mercato : Galatasaray intensifie les négociations pour Icardi

En effet, le média turc Fotomac a assuré ce lundi que le Galatasaray aurait intensifié les discussions pour l’arrivée de Mauro Icardi. Le club stambouliote proposerait un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat, dont le montant n’a pas été dévoilé. Dans ce deal, le Paris SG prendrait en charge une partie du salaire du coéquipier de Kylian Mbappé. Plusieurs rendez-vous auraient même déjà eu lieu entre les dirigeants de Galatasaray et les représentants d’Icardi, en l’occurrence son épouse Wanda Nara. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, le natif de Rosario est donc plus que jamais proche de partir, même si « de nouveaux éléments peuvent survenir à tout moment », selon Fotomac.

PSG Mercato : Mauro Icardi désormais ouvert à un départ

Recruté définitivement à l’été 2020 contre un chèque de 50 millions d’euros après une excellente saison 2019-2020 en prêt de l’Inter Milan, Mauro Icardi est désormais l’ombre de lui-même au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Poussé vers la sortie, l’ancien avant-centre de la Sampdoria s’est longtemps accroché à son gros contrat parisien.

Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, son agente Wanda Nara a notamment déclaré : « il continue de faire partie du club pendant encore deux ans. Pour libérer un joueur, il faut payer beaucoup d’argent et nous ne sommes pas dans cette situation. Ce sont des choses qui arrivent quand tu changes d’entraîneur et que le nouveau prend d’autres décisions. C’est pour ça qu’il y a aussi des changements ou des transferts, ça peut arriver… Mais il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans cette situation, dans ce club et dans d’autres. Je suis la seule à savoir des choses. Pas comme d’autres qui parlent sans rien savoir. »

Mais aux dernières nouvelles, le compatriote de Lionel Messi serait désormais ouvert à un départ du Paris Saint-Germain. Son avenir pourrait se dessiner entre Manchester United et Galatasaray avec une préférence pour le club anglais. Reste maintenant à savoir dans quel club va débarquer Icardi.