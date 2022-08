RC Lens Mercato : Un cadre du RCL se rapproche d'un départ !

Publié par Thomas G. le 23 août 2022 à 14:05





RC Lens Mercato : Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, un grand attaquant du RCL aurait pris sa décision concernant son avenir.

RC Lens Mercato : Un attaquant du RCL pourrait quitter le club

Euphorique après sa retentissante victoire, 1-4 face à l’AS Monaco, le RC Lens pourrait de nouveau réaliser un gros coup. Les Lensois seraient disposés à vendre un nouvel attaquant cet été. Selon les informations de La Voix du Nord, l’Olympiakos est entré dans la course à la signature d’Ignatius Ganago.

Le buteur camerounais fait l’objet de nombreuses convoitises depuis l’ouverture du mercato. De nombreux clubs sont venus aux renseignements pour l’attaquant de 23 ans qui est ouvert à l’idée de connaître un nouveau défi. À quelques mois de la Coupe du Monde, le buteur des Lions Indomptables veut avoir du temps de jeu avant la compétition qui débute en novembre. À l’heure actuelle, Ignatius Ganago est cantonné au banc des remplaçants au RC Lens. Selon La Voix du Nord, un accord serait proche d’être trouvé entre l’Olympiakos et l’entourage du joueur. Le champion de Grèce pourrait doubler Galatasaray, le Stade Brestois et le Montpellier HSC qui sont également intéressés. Les discussions entre l’Olympiakos et le RC Lens devraient débuter dans les prochains jours. Le club grec souhaite un prêt avec option d’achat tandis que les Sang et Or privilégient un transfert sec.

RC Lens Mercato : Ignatius Ganago se rapproche de la Grèce

Suite aux nombreuses arrivées durant le mercato, Ignatius Ganago a été l’un des grands perdants. L’attaquant de 23 ans a vu son statut évoluer et son temps de jeu se réduire. Un départ du RC Lens lui permettrait de maintenir ses chances de disputer la Coupe du Monde au Qatar. En parallèle, en cas de signature à l’Olympiakos, Ignatius Ganago pourrait également disputer la Ligue Europa. Dans le même temps, les dirigeants du RCL espèrent récupérer 5 millions d’euros pour l’international camerounais.