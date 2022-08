FC Nantes : Des mauvaises nouvelles tombent au FCN avant Strasbourg

Publié par ALEXIS le 30 août 2022 à 18:52





FC Nantes : Le groupe du FCN n’est pas au complet pour affronter le RC Strasbourg, mercredi en Ligue 1. Kombouaré confirme des blessés dans ses rangs.

RC Strasbourg-FC Nantes : Simon et Merlin absents face au RCSA

Vainqueur du Toulouse FC (3-1) à la Beaujoire, la semaine dernière, le FC Nantes se déplace sur le terrain du RC Strasbourg, mercredi à 19h, lors de la 5e journée de Ligue 1. Un déplacement au stade de la Meinau qui s’annonce compliqué pour le FCN. En effet, Antoine Kombouaré est privé de plusieurs joueurs titulaires de son équipe face au RCSA. Il a confirmé, ce mardi, en conférence de presse d’avant-match, trois nouvelles absences.

Sorti avant la fin du match contre le Téfécé, Quentin Merlin (73e) et Moses Simon (80e) sont touchés et indisponibles, mercredi, pour jouer en Alsace. L'arrière latéral gauche souffre d’une lésion au mollet, alors que l'attaquant nigérian est victime d’une lésion au quadriceps. « Quentin Merlin et Moses Simon ne seront pas du déplacement à Strasbourg, ils sont touchés. Ils devraient en avoir pour deux semaines », selon le point médical d'Antoine Kombouaré.

FC Nantes : Blas et Fabio incertains contre le RC Strasbourg

Blessé à un genou et absent depuis le début de la saison, Charles Traoré est également forfait. Tout comme Moussa Sissoko, recrue estivale des Canaris. Le Tricolore ne devrait pas retrouver le groupe du FC Nantes avant la réception de l’Olympiakos en Ligue Europa, au mieux, le 8 septembre, selon Ouest-France.

Touché aux ischios, Fabio a aussi rejoint l’infirmerie depuis dimanche, tout comme Ludovic Blas, qui a ressenti une gêne au mollet après avoir reçu un coup contre Toulouse. Le défenseur brésilien et le meneur de jeu du FC Nantes sont incertains contre le RC Strasbourg. En l'absence de Traoré et Merlin au poste d'arrière gauche, Kombouaré devrait titulariser Denis Appiah. Si Fabio ne peut finalement pas tenir sa place, Sebastien Corchia sera naturellement titulaire.

Compo probable du FCN contre le RCSA :

Gardien : Lafont

Défenseurs : Appiah, Pallois, Castelleto, Corchia

Milieux de terrain : Girotto, Chirivella, Moutoussamy, Coco

Attaquants : Guessand, Mostafa