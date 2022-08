OL-AJ Auxerre : Une grosse surprise dans la compo des Lyonnais

Publié par ALEXIS le 31 août 2022 à 16:27





L’ OL compte 4 absents, dont trois cadres contre l’AJ Auxerre. À l'AJA, Furlan enregistre deux retours et trois joueurs indisponibles pour affronter Lyon.

OL - AJ Auxerre : Aouar et Diomandé absents, en plus de Lopes

En instance de transfert, Houssem Aouar n’est pas dans le groupe de l’ OL pour le match contre l’AJ Auxerre, ce mercredi (19 h). Sollicité par Fulham FC et aussi le Benfica ces derniers jours, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais est écarté par Peter Bosz, en attendant son transfert imminent. Anthony Lopes (gardien de but, 32 ans), Jérôme Boateng (défenseur central, 34 ans) et Julian Pollersbeck (gardien de but, 28 ans) sont aussi absents de l’équipe de l’ OL. Le premier purge son troisième et dernier match de suspension, alors que les deux derniers sont en reprise.

Annoncé sur le départ un temps, Moussa Dembélé est retenu par Peter Bosz à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1, contrairement à Sinaly Diomandé, visé par l’OGC Nice. En l’absence de son portier titulaire, le technicien néerlandais va aligner sans surprise Rémy Riou, l’une des recrues estivales de l’ OL. La doublure du Portugais va ainsi enchainer un 3e match dans la peau de N°1. Notons que Lucas Paqueta (West Ham), Youssouf Koné (AC Ajaccio) et Tino Kadewere (RCD Majorque) ont quitté le club rhodanien depuis le dernier match de l'Olympique Lyonnais contre Reims (1-1).

OL - AJA : Nuno Da Costa et Gideon Mensah de retour, Mbaye Niang suspendu

L’AJ Auxerre est 7e de Ligue 1 avec le même nombre de points que Lyon, mais les Gones sont 4es au classement, grâce à la différence de but. L’objectif du club promu est donc de prendre des points contre son adversaire, afin de passer devant lui. Pour ce faire, Jean-Marc Furlan a fait confiance à une équipe d’une vingtaine de joueurs. De retour de suspension, Nuno Da Costa y figure. Tout comme la recrue estivale de l’AJA Gideon Mensah. Par contre, Théo Pellenard et Gaëtan Charbonnier sont toujours blessés et forfaits. Quant à M'Baye Niang, il est encore suspendu.

Compo probable de l’ OL :

Gardien de but : R. Riou

Défenseurs : N. Tagliafico, T. Mendes, C. Lukeba, M. Gusto

Milieux de terrain : M. Caqueret, R. Faivre, J. Lepenant

Attaquants : K. Toko Ekambi, A. Lacazette, Tetê

Compo probable de l’AJ Auxerre

Gardien de but : B. Costil

Défenseurs : A. Coeff, K-V. Boto, Jubal, B. Pereira

Milieux de terrain : M. Autret, B. Touré, H. Sakhi, G. Hein

Attaquants : N. Da Costa, L. Sinayoko