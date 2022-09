FC Nantes Mercato : Grande nouvelle pour Kombouaré avant Paris

Publié par Ange A. le 02 septembre 2022 à 06:54





FC Nantes Mercato : En marge de la réception du PSG, une bonne nouvelle est tombée concernant Ignatius Ganago, la dernière recrue du FCN.

FC Nantes Mercato : Ignatius Ganago, nouvel attaquant du FCN

Le FC Nantes n’a réussi à signer que quatre renforts cet été. Moussa Sissoko, Mostafa Mohamed et Evann Guessand ont renforcé les rangs du FCN. Jeudi, le club des bords de l’Erdre a officialisé la signature d’Ignatius Ganago en provenance du RC Lens. L’avant-centre camerounais s’est engagé pour quatre saisons avec les Canaris, soit jusqu’en 2026. Le montant de son transfert est estimé à 4,4 millions d’euros. L’avant-centre de 23 ans n’était plus un titulaire chez les Sang et or. Il n’a disputé que 55 minutes en 4 matchs cette saison. Avec la participation de Nantes en Coupe d’Europe, le nouvel attaquant canari espère disposer d’un temps de jeu considérable. Il pourrait même déjà étrenner sa nouvelle tunique ce samedi.

Kombouaré avec Ganago contre le PSG

Le FC Nantes joue gros avec la réception du Paris Saint-Germain lors de la 6e journée de Ligue 1 Uber Eats. Une rencontre pour laquelle Ignatius Ganago serait éligible selon les informations de RMC Sport. « Selon nos informations, la dernière recrue du FC Nantes Ignatius Ganago sera qualifié pour jouer contre le PSG samedi (21 heures) », assure la radio. La source indique néanmoins qu’Antoine Kombouaré devra encore composer avec les forfaits de Moses Simon et de Moussa Sissoko.

Les Canaris restent sur un match nul contre le RC Strasbourg (1-1). Contre Paris, ils voudront afficher un meilleur visage. La bande à Alban Lafont s’était lourdement inclinée contre les Parisiens (4-0) lors de leur dernière confrontation. C’était à Tel-Aviv lors du Trophée des champions. Ce choc contre Paris sera également l’ultime répétition pour les Jaune et vert avant leur retour en Coupe d’Europe. Le FCN reçoit l’Olympiakos jeudi lors de la 1re journée de la phase de poules de la Ligue Europa.