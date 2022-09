ASSE Mercato : Après Pau, un joueur de Sainté sur la sellette

Publié par Dylan le 06 septembre 2022 à 11:04





ASSE Mercato : Accroché à Pau (2-2), l'AS Saint-Etienne a une nouvelle fois vu rouge avec Étienne Green. Le portier est désormais sur un siège éjectable.

ASSE Mercato : Encore un carton rouge pour Étienne Green

Après avoir reçu un premier carton rouge logique pour sa sortie ratée face au Havre (défaite 0-6), le portier de l'ASSE, Étienne Green, a une nouvelle fois été exclu lundi contre Pau. Alors que Pascal Dupraz, ancien coach des Verts, lui faisait confiance la saison dernière, Laurent Batlles commence doucement à s'agacer de ses performances ratées.

L'ancien entraîneur de l'ESTAC, désormais en poste à l'ASSE, a été déçu du sort de la rencontre, malgré le match nul (2-2) arraché dans les derniers instants. Interrogé en conférence de presse d'après-match, Laurent Batlles est revenu sur la nouvelle bourde de son jeune gardien. « Vu la première période et l’entame de la deuxième où on n’était pas vraiment mis en danger… J’avais demandé de faire courir le ballon, mettre du mouvement. Le rouge d’Etienne (Green) nous met en difficulté. C’est double peine avec le rouge et le but. On est revenu au mental malgré tout », a souligné le technicien de 46 ans, qui n'a pas caché sa déception vis-à-vis de son portier.

ASSE Mercato : « On continue de construire notre équipe »

Avant de revenir sur la situation douloureuse d'Étienne Green, qui totalise désormais 2 cartons rouges en cinq matches disputés, Laurent Batlles a fait une mise en garde : « La Ligue 2 c’est long, tout le monde gagne ou perd des points chez tout le monde. On continue de construire notre équipe. On doit se créer plus d’occasions… La deuxième période était moins bonne dans la tenue du ballon et ce fait de jeu a relancé le match. Green ? C’est dommage pour nous, pour le club », a ajouté celui qui entraîne les Verts depuis le mois de juin.

Après son match raté contre Pau, Étienne Green ne sera sûrement plus le titulaire incontestable de l'équipe stéphanoise. D'autant que pour rappel, l'ASSE s'est renforcée au poste de gardien avec le recrutement de l'ex-lorientais Matthieu Dreyer. Aligné contre Bastia mardi dernier, celui-ci a réalisé son premier clean-sheet pour son troisième match avec les Verts (victoire 5-0). Autant dire qu'une nouvelle titularisation de la recrue stéphanoise est fort probable, contrairement à Green qui sera de toute façon suspendu face à Bordeaux samedi.