PSG Mercato : C’est confirmé, un exploit bientôt acté en attaque !

PSG Mercato : Malgré la fermeture du marché des transferts en France depuis le 1er septembre, le Paris SG se rapproche d’une belle opération en attaque.

Dernier rescapé du loft parisien, Mauro Icardi s'apprête à quitter les rangs du Paris Saint-Germain. Alors que les médias turcs annoncent en boucle que les négociations sont bien avancées entre les dirigeants et leurs homologues de Galatasaray, l’entraîneur du club stambouliote a confirmé qu’il attend bien le renfort du buteur argentin d'ici jeudi et la fermeture du marché des transferts en Turquie.

« Nous voulons conclure les signatures de Mauro Icardi et Kaan Ayhan dès que possible. Nous voulons renforcer notre équipe avec 2 ou 3 joueurs supplémentaires. Nous pensions qu'il y aurait plus d'options, mais ce n'est pas le cas. J'ai de la chance, notre président M. Erden, et tous nos managers font de leur mieux. En tant qu'entraîneur, j'ai beaucoup de chance », a déclaré Okan Buruk en conférence de presse lundi soir. Aux dernières nouvelles, tout serait d’ores et déjà réglé entre Galatasaray et le clan Icardi.

PSG Mercato : Tout est réglé entre Galatasaray et Mauro Icardi

À 48 heures de la fin du mercato estival en Turquie, le Paris Saint-Germain serait sur le point de placer Mauro Icardi à Galatasaray. En effet, le journaliste argentin Damian Villagra, qui travaille pour TyC Sports, assure via son compte Twitter que l’international argentin de 29 ans était bel et bien proche de rejoindre le club de Bafétimbi Gomis.

« Tout est réglé entre Galatasaray et les agents de l'attaquant. Mauro Icardi se trouve à Paris et il ne manque que la signature avant qu'il ne rejoigne son nouveau club. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat avec le même contrat qu'au PSG. Si tout est signé aujourd'hui, il sera en Turquie jeudi », indique Damian Villagra.

Recruté définitivement à l’été 2020 pour 50 millions d’euros, l’ancien capitaine de l’Inter Milan devrait ainsi quitter le club de la capitale dans les prochaines heures et permettre aux Rouge et Bleu de se débarrasser d’un gros salaire. Même si l’accord avec Galatasaray prévoit que le PSG va payer une partie du salaire d'Icardi pour cette saison.