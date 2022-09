OGC Nice-Angers : Yan Valery lance un premier avertissement

Publié par Timothée Jean le 16 septembre 2022 à 21:18





L’ OGC Nice accueille dimanche Angers SCO pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Le défenseur Yan Valery s’est exprimé sur ce choc.

OGC Nice-Angers : Yan Valery compte créer la surprise à l’Allianz Riviera

En milieu de semaine, l’ OGC Nice se déplaçait en Serbie pour y affronter le Partizan Belgrade dans le cadre de la deuxième journée de Conference League. Déjà tenus en échec par le FC Cologne (1-1), les hommes de Lucien Favre n’ont pas fait mieux. Ils ont une nouvelle fois été accrochés par la formation serbe (1-1) et occupent désormais la troisième place du groupe D. Une réaction des Aiglons est donc attendue lors de prochaine journée de Conference League.

Mais avant cette nouvelle échéance européenne, l’ OGC Nice tentera de renouer avec la victoire en championnat. Le club azuréen accueille dimanche Angers SCO pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Les Aiglons sont déterminés à s’imposer devant leur public avant la trêve internationale. Sauf que cette mission ne sera pas chose aisée, car le SCO compte créer la surprise à l’Allianz Riviera. C’est en tout cas le message qu’a fait passer Yan Valery ce vendredi en conférence de presse. « On s’attend à un très beau match. L’OGC Nice est une très bonne équipe qui joue l’Europe avec de très bons joueurs, mais nous avons aussi un très bel effectif. On y va pour prendre les 3 points », a prévenu le défenseur tunisien.

OGC Nice-Angers : Gérald Baticle ira "chercher une performance"

Après un début de saison chaotique, les Angevins commencent peu à peu à sortir la tête de l’eau. Après sa victoire face à Montpellier (2-1) la semaine dernière, Angers SCO est bien déterminé à poursuivre sur cette lancée. Le SCO a l'avantage d'avoir eu une semaine totale de récupération. Les hommes de Gérald Baticle ont su se reprendre la semaine dernière en s'imposant face à Montpellier (2-1), la semaine dernière.

Disposant davantage de fraicheur et de repos, les Angevins auront leur chance dans cette rencontre. Cette mission sera difficile face aux troupes de l'OGCN, mais cela n’est pas impossible. « On a vu que Nice était une grosse équipe en coupe d’Europe. Donc, on se prépare comme on s’est préparé la semaine dernière, pour aller chercher une performance », a ajouté le patron du banc angevin. Lucien Favre et ses hommes sont ainsi prévenus.