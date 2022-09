FC Nantes : Une mauvaise nouvelle tombe avant le Stade Rennais

Publié par Jules le 22 septembre 2022 à 10:56





Tandis que le FC Nantes affrontera le Stade Rennais au retour de la trêve, le FCN vient de recevoir une très mauvaise nouvelle.

FC Nantes : Pas de public pour le FCN face au Stade Rennais

Réunie hier pour statuer sur les différentes décisions à prendre, la commission de discipline de la LFP a rendu plusieurs verdicts, notamment concernant le déplacement du FC Nantes au Roazhon Park pour le derby du 9 octobre prochain. En effet, pour ce derby d'une importance capitale, les Canaris seront privés de leur public, interdits de déplacement par l'institution du football français.

La commission a effectivement décidé d'une fermeture pour deux journées de l'espace visiteur du FC Nantes en raison de l'utilisation d'engins pyrotechniques lors du dernier match contre le FC Lorient. En plus du match contre le Stade Rennais, les supporters de la Maison Jaune ne pourront pas non plus se rendre au stade Louis II pour la rencontre face à l'AS Monaco.

FC Nantes : Une période compliquée pour les Canaris

Le FC Nantes n'avait définitivement pas besoin d'une telle nouvelle. En effet, le FCN pointe déjà à une triste 15e place, et reste sur une série de quatre matchs sans victoire en championnat, dont deux défaites face au PSG et au FC Lorient. Autant dire que les Canaris vont vite devoir se relever pour s'éviter une saison galère, comme ça avait été le cas lors de la saison 2020-2021, d'autant qu'il y aura quatre relégués à l'issue de la saison.

Seule petite éclaircie pour le club, le retour d'un joueur du FC Nantes en Équipe de France. En effet, suite à la blessure d'Hugo Lloris, Didier Deschamps a décidé de faire appel à Alban Lafont, qui est l'un des seuls à surnager dans l'effectif du FCN cette saison. Cala faisait depuis 2006 et la convocation de Mickaël Landreau que les Canaris n'avaient pas été représentés chez les Bleus.