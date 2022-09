OL Mercato : Lyon à la lutte avec le Real pour un talent brésilien !

Publié par Thomas G. le 22 septembre 2022 à 11:33





Orphelin de Lucas Paqueta, parti à West Ham, les dirigeants de l'OL pourraient le remplacer en recrutant une pépite brésilienne qui affole l'Europe.

OL Mercato : Lyon tente un gros coup au Brésil

Cet été, l’Olympique Lyonnais a acté le départ de l’international brésilien Lucas Paqueta à West Ham pour un montant avoisinant les 50 millions d’euros. Cette vente intervient 6 mois après le départ de son compatriote, Bruno Guimarães, qui a quitté l’OL pour rejoindre Newcastle. L’histoire d’amour entre l'OL et le Brésil ne date pas d’hier. Pendant l’âge d’or du club, les Gones ont recruté beaucoup de pépites brésiliennes. C’est grâce à cette stratégie que des légendes lyonnaises sont arrivées au club, notamment Cris, Claudio Caçapa, Edmilson ou encore Juninho.

L’Olympique Lyonnais veut répéter cette stratégie pour recruter le jeune espoir de Flamengo, João Gomes. Le milieu de 21 ans impressionne cette saison avec son club formateur grâce à sa qualité technique et sa vision de jeu. À tel point que l’espoir brésilien pourrait créer la surprise en étant appelé pour disputer la Coupe du Monde avec la Seleção. Les dirigeants de l'OL sont très intéressés par le profil de João Gomes qui est surnommé le "nouveau Casemiro" au Brésil.

Les Gones vont néanmoins devoir trouver les bons arguments pour convaincre le milieu brésilien puisque de nombreux clubs s’intéressent à lui. Selon les informations de l’insider turc, Ekrem Konur, le Real Madrid, Manchester United et l’AC Milan sont candidats à sa signature. Les Merengues seraient même disposés à offrir 30 millions d’euros pour finaliser la venue de João Gomes. L'OL va devoir réagir pour éviter de perdre l’occasion d’enrôler un nouveau joyau brésilien.

OL Mercato : Les prolongations de contrat se compliquent

L’Olympique Lyonnais s’active en coulisse pour prolonger les contrats d’Houssem Aouar et Moussa Dembélé. Les deux joueurs sont en fin de contrat en juin prochain et les Gones veulent éviter des départs libres. Les discussions sont en cours, mais les négociations n’avancent pas à l’heure actuelle et la tendance est à un départ des deux lyonnais.

L'OL pourrait également entamer les démarches pour prolonger Malo Gusto qui est très apprécié sur le marché des transferts. Manchester City et le PSG auraient coché le nom de l’espoir français qui est sous contrat jusqu’en 2024 avec les Gones.