PSG Mercato : Campos vise une signature splendide à l’été 2023 !

Publié par JEAN-LUC D le 22 septembre 2022 à 18:33





Luis Campos et le PSG pensent déjà à l’avenir. Le conseiller football du Paris SG envisagerait ainsi bel et bien de frapper un très gros coup l’été prochain.

PSG Mercato : Le Paris SG prépare déjà la succession de Navas

Malgré l’échec de son transfert durant l’été, Keylor Navas ne semble plus être dans les plans d’avenir du Paris Saint-Germain. Performant depuis son arrivée en provenance du Real Madrid en septembre 2019 contre un chèque de 15 millions d’euros, le gardien de 35 ans est clairement poussé vers la sortie dans la capitale. Luis Campos n’aurait pas notamment tiré une croix sur le départ de l’international costaricien et aurait d’ores et déjà lancé les grandes manoeuvres pour lui trouver un successeur.

Selon Média Foot, le conseiller football du PSG serait intéressé par le profil d’Alban Lafont. Lié au FC Nantes jusqu’en juin 2024, l’international français de 23 ans pourrait disposer d’un bon de sortie l’été prochain et le Paris SG voudrait en profiter pour le recruter. Cependant, la source francilienne assure que pour le poste de gardien de but des Rouge et Bleu, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi viseraient encore plus haut. D’autant que l’actuel numéro 1, Gianluigi Donnaruma, songerait déjà à changer d’air.

PSG Mercato : Déjà le divorce entre Donnarumma et le Paris SG ?

Désormais gardien titulaire devant Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma ne fait pas encore l'unanimité au Paris Saint-Germain. Malgré le soutien de son entraîneur Christophe Galtier, le gardien de but italien suscite des interrogations sur ses prestations. À tel point que le Paris Saint-Germain aimerait recruter une nouvelle pointure à ce poste lors du prochain mercato estival. De son côté, le principal concerné se poserait lui aussi des questions sur son avenir.

Arrivé gratuitement en juillet 2021, le portier de 23 ans avait obtenu la promesse que Keylor Navas ne serait pas dans l’équipe de Christophe Galtier cette saison afin de lui permettre de s’installer confortablement dans la capitale, sans la pression d’un concurrent redoutable. Annoncé tout proche du Napoli, l’ancien du Real Madrid est finalement resté au PSG. Selon CalcioMercato, ce revirement de situation déplairait énormément au compatriote de Marco Verratti qui se poserait à son tour des questions sur son avenir en France.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnaruma songerait de plus en plus à un départ du club francilien afin de retourner dans son pays. L’international italien se verrait bien devenir le remplaçant de son idole Gianluigi Buffon dans les perches de la Juventus Turin. Outre Keylor Navas, le Champion de France en titre pourrait également perdre Donnaruma. D’où la recherche lancée par Luis Campos pour recruter un top gardien à l’issue de la saison en cours. Et aux dernières nouvelles, l’oiseau rare pourrait venir de la Liga.

PSG Mercato : Luis Campos bien positionné sur Jan Oblak

Placé dans le collimateur du Paris Saint-Germain depuis plusieurs années, Jan Oblak pourrait bien être la prochaine signature exceptionnelle de Luis Campos. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2021, l’international slovène semble parti pour s’offrir un nouveau challenge au terme de l’exercice 2022-2023. D’après les renseignements glanés par le portail Média Foot, le gardien de l’Atlético Madrid serait la grande priorité du PSG pour le marché des transferts de l’été à venir.

À bientôt 30 ans, Jan Oblak pourrait se laisser convaincre par un gros contrat et la possibilité de gagner la Ligue des Champions aux côtés de génies du football comme Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. En Espagne, le média ABC assure même que le protégé de Diego Simeone ne devrait pas parapher un nouveau bail avec les Colchoneros et que son départ en fin de saison serait d’ores et déjà acté en interne.

Luis Campos pourrait donc lui faire signer son contrat en janvier pour garantir son arrivée à compter du 1er juillet 2023. Toutefois, le PSG ne serait pas le seul club à se pencher sur la situation de Jan Oblak. Mais la perspective d’être numéro 1 au PSG pourrait être déterminante dans les négociations avec Luis Campos.

Affaire à suivre donc…